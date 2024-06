Stephen King enthüllt die erschreckendste Horror-Szene aller Zeiten – ihr könnt sie auf Amazon Prime streamen

Sogar als Meister des Horrors fürchtet sich Stephen King immer noch selbst. In einem Artikel enthüllte er die für ihn furchterregendste Gruselszene aller Zeiten. Der Film dazu streamt im Abo.

Mit Klassikern wie Shining, Friedhof der Kuscheltiere und Es hat Stephen King einige der gruseligsten und beliebtesten Horror-Romane aller Zeiten geschrieben. Das heißt aber nicht, dass sich der Kult-Autor nicht selbst noch vor Angst in die Hose machen kann. Collider hat einen älteren Artikel von King aufgegriffen, in dem er die für ihn persönlich gruseligste Horror-Szene überhaupt beschreibt. Den Film dazu könnt ihr aktuell direkt im Abo streamen.

Stephen King bezeichnet Eröffnungsszene von Zombie-Klassiker als Horror-Meisterwerk

In dem Entertainment Weekly -Artikel, den King 2008 anlässlich der Veröffentlichung des Horror-Films The Strangers geschrieben hat, setzt sich der Autor damit auseinander, wieso so viele Hollywood-Produktionen im Horror-Bereich versagen.

Dabei schreibt er unter anderem, dass Horror im besten Fall eine sehr intime Erfahrung ist und die Gefühle genauso wie die Vorstellungskraft berührt. Dann geht es um die für ihn selbst beste Horror-Szene der Filmgeschichte:

Die gruseligste Szene, an die ich mich erinnern kann, ist in Die Nacht der lebenden Toten. Die Heldin des Friedhofsbesuchs, Barbara, wird von einem torkelnden Zombie mit weißen Haaren und benommenen Augen zu ihrem Auto zurückgejagt. Sie schließt sich ein und stellt fest, dass ihr Bruder die Schlüssel gestohlen hat.

Der Zombie greift nach unten, findet einen Stein und beginnt, ihn kraftlos gegen die Autoscheibe zu schlagen. Als ich das zum ersten Mal sah (und noch zweimal danach), war ich von der Szene völlig überwältigt.

Kings Lob für den Film ist nicht unberechtigt, denn Die Nacht der lebenden Toten ist ein absoluter Klassiker des Genres. Mit dem Mix aus gruseliger Spannung und gesellschaftskritischer Botschaft zählt er neben Zombie - Dawn of the Dead von George A. Romero zu den prägendsten Zombie-Filmen überhaupt.

Splendid Film Die Nacht der lebenden Toten

Horror, der von Stephen King geliebt wird, streamt auch im Abo

Wenn ihr euch den Meilenstein selbst anschauen wollt, habt ihr derzeit im Amazon Prime-Abo die Gelegenheit dazu. Hier streamt Die Nacht der lebenden Toten in der Flat. *

