Stephen King-Klassiker wird zum dritten Mal verfilmt: Road House-Regisseur Doug Liman übernimmt Endzeit-Epos

Road House-Regisseur Doug Liman macht sich als Nächstes daran, den Stephen King-Klassiker The Stand zu adaptieren. Es wird die dritte Verfilmung nach zwei Serien.

Filmemacher Doug Liman kennt man für abenteuerliche Genre-Angelegenheiten wie Die Bourne Identität, Edge of Tomorrow und das Road House-Remake. Sein nächster Job bringt ihn erstmal in den Horror-Bereich, denn er soll unter dem Dach von Paramount Pictures Stephen Kings Roman The Stand – Das letzte Gefecht von 1978 verfilmen.

Road House-Regisseur verfilmt Stephen Kings The Stand

Wie Deadline meldet, wurde Doug Liman für die nunmehr dritte Adaption von The Stand auf den Regiestuhl gelockt. Wer das Drehbuch schreibt, ist noch nicht bekannt. Die bisherigen Verfilmungen sind folgende Miniserien:

In The Stand befinden wir uns in einer postapokalyptischen Welt, die von einer tödlichen Pandemie verwüstet wurde. Die Überlebenden sind in zwei verfeindete Lager aufgeteilt: die Gruppe um Mutter Abagail Freemantle (Ruby Dee beziehungsweise Whoopi Goldberg bisher) in Boulder, Colorado und die Gruppe des dämonischen Randall Flagg (Jamey Sheridan und Alexander Skarsgård) aus Las Vegas. Ein letzter Kampf von Gut gegen Böse beginnt und wird über das Schicksal der Menschheit bestimmen.

Es ist nicht der erste Versuch, The Stand für die große Leinwand umzusetzen. Unter anderem sollten schon Zombiefilmikone George A. Romero und Harry Potter-Regisseur David Yates einen Spielfilm aus dem Stoff machen. Der schiere Umfang macht dieses Unterfangen jedoch unter den besten Umständen schwierig, denn in der Uncut Edition ist der Roman das längste Einzelwerk von des Horror-Maestros und übertrifft sogar ES. Aus diesem Grund nennt man The Stand auch Stephen Kings Herr der Ringe.

Kann man die früheren The Stand-Adaptionen irgendwo streamen?

Die jüngste The Stand-Miniserie von 2020 kann man mit allen neun Folgen als Kauftitel bei Amazon und Apple TV streamen. Für den Vorgänger von 1994 muss man sich an die Heimvideofassung von Paramount wenden.