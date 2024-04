Steven Spielberg plant neuen Sci-Fi-Film: Fans von E.T. und Unheimliche Begegnung der dritten Art dürfen gespannt sein

Der dreifache Oscar-Preisträger und Alien-Lover Steven Spielberg hat ein weiteres Sci-Fi-Projekt in seiner Zukunft. Dabei soll es erneut um kleine grüne Männchen und Raumschiffe gehen.

Regie-Legende Steven Spielberg hat auch mit 77 Jahren noch immer nicht genug vom Filmemachen. Neben einem kommenden Projekt über den Cop aus dem Classic-Film Bullitt und einem Kap der Angst-Serienprojekt, das er für Apple TV+ mit Martin Scorsese als Producer betreut, will er jetzt zu seiner geliebten Science-Fiction zurückkehren.

Als Mann hinter Klassikern wie Unheimliche Begegnung der dritten Art und E.T. - Der Außerirdische sowie jüngeren Sci-Fi-Filmen wie seiner Krieg der Welten-Version und Ready Player One ist er natürlich kein Fremder im Genre. Aber wird er auch Regie führen?

Ein neuer Film über UFOs von Steven Spielberg liegt in der Zukunft

Wie Variety fast nebensächlich in einem Artikel über Scorsese fallenließ, arbeitet Spielberg derzeit an einem Projekt, das diesmal auf seiner eigenen Idee basieren soll. Dabei handelt es sich um einen UFO-Film, also vertrautes Territorium für den Filmemacher. Die Arbeit am Drehbuch vertraut er David Koepp an, der bereits das Skripts zu Jurassic Park, dem besagten Krieg der Welten-Film und mit zuletzt Indiana Jones und das Rad des Schicksals (Regie: James Mangold) beigesteuert hatte.

Steven Spielberg am Set von Ready Player One Warner Bros.

Ob Steven Spielberg für den geplanten UFO-Film erneut auf dem Regiestuhl sitzen wird, wurde nicht mitkommuniziert. Neben dem Cop-Film hat er allerdings auch noch eine Napoleon-Miniserie und die Adaption des UK-Krimis The Thursday Murder Club auf dem Zettel, so dass er vielleicht wieder nur als Producer hinter den Kulissen ein paar Fäden ziehen wird. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Noch mehr Sci-Fi? Bitteschön ...

Für noch mehr Highlights aus der Welt der Science-Fiction solltet ihr in unseren Artikel Die 50 besten Science-Fiction-Serien seit 2000 schauen. Optional könnt ihr euch auch den dazu passenden Streamgestöber-Podcast anhören. Wo immer es Podcasts gibt oder gleich hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen euch einige Highlights aus der Welt der Science-Fiction vor. Mit dabei sind große Namen wie Star Trek und Star Wars, aber auch einige Geheimtipps haben sich in den Podcast geschlichen.