Steven Spielberg strich seinen Namen von einem 80er Jahre Kultfilm, nachdem er die fertige Version gesehen hatte

Steven Spielberg gehört zu den herausragendsten Ikonen der New Hollywood-Ära. Unter seinem sehr breiten Portfolio an Filmen passte einer jedoch nicht zu seinem Image. Deshalb trägt der Film seinen Namen nicht.

Steven Spielberg gehört zu den Pionieren des modernen Blockbusters. Immerhin hat sein Film Der weiße Hai den Begriff geprägt. Der Regisseur und Produzent ist außerdem einer der Co-Gründer des Studios Amblin Entertainment. Das Studio brachte vor allem familienfreundliche Filme wie E.T. - Der Außerirdische hervor. Collider hat kürzlich an eine Story erinnert, in der der Regisseur jedoch seinen Namen als Produzent aus einem Amblin-Werk entfernen ließ.

Die 80er brachten viele Highschool-Komödien hervor - doch dieser fiel aus dem Raster

In den 80ern boomten die Highschool-Filme. Insbesondere Komödien über pubertierende Schüler:innen und ihre Probleme mit Rüpeln und der ersten großen Liebe waren große Erfolge an den Kinokassen. Der Film Faustrecht - Terror an der Highschool sollte ebenfalls in diese Kerbe schlagen. Steven Spielberg produzierte den Film, bei dem Phil Joanou Regie führte.

Die dunkle Komödie war jedoch anders als viele Filme dieser Zeit, vor allem, weil der Film sehr stringent der Haupthandlung folgt. Faustrecht dreht sich um den gutmütigen Jerry Mitchell (Casey Siemaszko), der sich mit dem Schulrüpel Buddy Revell (Richard Tyson) rumschlagen muss - und zwar wörtlich. Nach einem unabsichtlichen Zusammenstoß fordert Buddy Jerry zu einem Kampf heraus. Bis zum Höhepunkt versucht Jerry alles, um diesem Kampf zu entgehen.

Hier ist noch ein Trailer zum Film:

Three O'Clock High - Trailer (English)

Faustrecht - Terror an der Highschool war zu düster für Spielberg

Nachdem der Film abgedreht und geschnitten war, entschied Spielberg, dass er keine Nennung als Produzent haben wollte. Zu sehr widersprach der Streifen dem Image, das Spielberg sich aufgebaut hatte. Der starke Fokus auf der Schlägerei am Ende des Schultags war weniger leichtherzig und viel düsterer als andere Highschool-Komödien zu dieser Zeit. Spielberg fühlte sich nicht wohl damit, diesen Film in das Portfolio seiner Produktionsfirma aufzunehmen, und ließ seinen Namen streichen.

Der Film floppte an den Kinokassen und bekam außerdem schlechte Kritiken. Dies könnte den legendären Filmemacher in seiner Entscheidung bestätigt haben. Dennoch erlangte der Film im Laufe der Zeit einen gewissen Kultstatus.