Stormfront & Homelander: Das The Boys-Casting ist ein Geniestreich

In der 2. Staffel dringt The Boys noch tiefer in die harte Schale der Supes und Normalsterblichen vor. Dabei wird klar, wie clever das Casting rund um Stormfront und Homelander tatsächlich ist.

Achtung, Spoiler zu The Boys bis Staffel 2, Folge 4: The Boys bei Amazon Prime Video vereint bitterbösen Humor, gesellschaftlich relevante Themen und Superhelden-Action mit echten, emotionalen Momenten. Diesen Spagat müssen die Schauspielerinnen und Schauspieler erst einmal schaffen. Allen voran haben die Casting-Leute für Antony Starr als Homelander, Aya Cash als Stormfront und Chace Crawford als The Deep das größte Lob verdient.

Die 2. Staffel von The Boys umfasst 8 Episoden

The Boys-Casting: Homelanders Gesichtszüge gehen unter die Haut

Natürlich wären die Casting-Verantwortlichen nichts ohne das Talent der Schauspieler. Bei der richtigen Wahl können sie aber auch einer ganzen Produktion ein anderes Gesicht verleihen. Gerade im Falle von Homelander wäre es offensichtlich gewesen, einen Schauspieler mit makellosen, symmetrischen Gesichtszügen zu casten, um den Anschein eines "perfekten" Wesens zu verbildlichen. Stattdessen haben sie sich für den, natürlich aufgrund der Asymmetrie nicht minder attraktiven, Antony Starr entschieden.

Die Serie verweilt oft furchterregend nahe an seinem Gesicht, um jede Regung der tickenden Bombe Homelander zu vermitteln. Das gibt uns Zeit, uns seine stechenden Augen und den markigen Mund einzuprägen. Eine Mundpartie, die wirkt, als hätte Homelander stets einen Atemzug zu viel eingesogen, bis er irgendwann platzt. Die schmalen Lippen suggerieren Verbissenheit und ihre Asymmetrie Unausgeglichenheit, und Antony Starr nutzt jeden Teil seines Gesichts, um uns damit unterschwellig zu bedrohen.

Dass Antony Starr eigentlich braune Haare hat und die blonden Homelander-Spitzen dadurch unnatürlich wirken, verstärkt das Gefühl der Künstlichkeit seiner öffentlichen Persona noch weiter. Ein guter Schauspieler kann das auch alles ohne die passenden Gesichtszüge und Haarfarben vermitteln. Ein gutes Casting kann jedoch helfen, es zu perfektionieren, um uns noch tiefer in die Geschichte und Figuren reinzuziehen.

Aya Cash wird in The Boys Staffel 2 zum Nazi mit Reh-Augen

Wer You're the Worst gesehen hat, der weiß, wie unausstehlich Aya Cash spielen kann, um im nächsten Moment verletzlich oder zuckersüß zu sein. In The Boys lernen wir sie zuerst als aufgeklärte, moderne Superheldin kennen, die Social Media versteht, keine Lust auf den Gender-Wahnsinn der Marketing-Abteilung hat und ausspricht, was sie denkt. Damit ist sie eine konsequente Weiterentwicklung ihrer Paraderolle der Gretchen Cutler aus You're the Worst.

Als Gretchen wurde sie für ihre brutale Ehrlichkeit gelobt, was moderne Beziehungen und psychische Krankheiten betrifft. Umso schmerzhafter ist es, als wir eine Weile nach der Einführung ihrer Stormfront in The Boys, Staffel 2 langsam merken, was für eine rassistische Fratze sich hinter dem kalkulierten Lächeln befindet. Die einzige, die sich traut, die Wahrheit zu sagen, hat gar nicht die Wahrheit sondern Populismus und das Schüren von Hass im Sinn.

Ein weiterer, cleverer Schachzug ist das Gender-Swapping, da Stormfront in den Comics ein Berg von einem Mann ist, Aya Cash jedoch mit ihren Rehaugen und einer Körpergröße von 1,55 Metern auf den ersten Blick von den meisten sicherlich als unbedrohlich wahrgenommen wird. Wie auch inhaltlich spielt The Boys hier mit unseren Erwartungen, nur um sie dann vor unseren Augen zu zerfleischen und uns für die Erwartung zu rügen.

In The Boys werden Teenie-Schwärme zu Vergewaltigern

Dasselbe gilt für The Deep. Wer wäre besser geeignet für die Rolle eines jämmerlichen Versagers, der seine Macht ausnutzt, um Frauen sexuell zu missbrauchen? Der mehrmalige Gewinner des Teen Choice Award für Gossip Girl und "Summer's Hottest Bachelor" 2009 für das populäre Celebrity-Magazin People Chace Crawford mit einem verträumten Blick zum Dahinschmelzen für alt und jung und jegliche sexuelle Orientierung.

Das immer noch jugendliche Gesicht des 35-Jährigen empfängt zu Beginn von Staffel 1 die naive Heldin Starlight mit einem wärmenden Lächeln und der Aufforderung zu Sex. Sonst fliegt sie aus ihrem Traumjob, auf den sie ihr Leben lang hingearbeitet hat, droht er.

Mit dem Casting von Crawford als The Deep unterwandert The Boys gleich zu Beginn der Serie die Annahme, dass hier überhaupt jemand so ist, wie wir denken, dass er oder sie zu sein hat. Seine Wandlung vom Missbrauchenden zu einem Trauerkloß, der seine Komplexe aufarbeiten muss, ist nur mit viel Hohn für seine Figur zu ertragen.



Dazu kommt stets ein Auge auf das neu gewonnene Bewusstsein durch MeToo und Time's Up, dass sich hinter jeder Fassade ein Monster verbergen kann. Hier erzählt alleine das Casting schon eine eigene Geschichte.

Auch für viele Normalsterbliche wie Hughie und Frenchie haben die Casting-Verantwortlichen ein gutes Händchen bewiesen, aber vor allem bei den Supes wurden dadurch doppelte und dreifache Böden eingezogen. Und wir können uns nie sicher sein, wo die nächste Falltür lauert.

