Strange New Worlds ist aktuell die beliebteste Star Trek-Serie – und Jonathan Frakes weiß, wieso

Obwohl Fans noch auf die 3. Staffel Star Trek: Strange New Worlds warten, ist eine 4. Staffel bereits bestellt. Jonathan Frakes hat eine klare Meinung zum Erfolg.

Für viele Fans ist Strange New Worlds die beste Star Trek-Serie der aktuellen Generation. Einige sprechen sogar von der besten Serie seit Das nächste Jahrhundert. Aber was genau macht Strange New Worlds so viel erfolgreicher als andere Serien aus dem Franchise? Star Trek-Veteran Jonathan Frakes hat eine sehr genaue Vorstellung davon und hat sie in einem Interview geteilt.

Eigenständige Episoden und das richtige Personal gehören zur Erfolgsformel von Star Trek: Strange New Worlds

In einem Interview mit Cinema Blend im Mai 2024 hat Jonathan Frakes seine Ansichten zur Star Trek-Serie Strange New Worlds geteilt. Der Regisseur und Schauspieler, bekannt geworden als Commander Riker, bleibt bis heute dem Franchise treu und inszenierte bereits eine Vielzahl an Episoden für verschiedene Star Trek-Serien.

In dem Interview sollte es um eine Episode zu Discovery gehen, für die er Regie führte, doch auch seine Ansichten zu Strange New Worlds kamen auf. Immerhin hat er auch hier eine Episode für die 3. Staffel inszeniert:

Die Folge, die ich gerade beendet habe, ist spektakulär. Sie haben sich bei Strange New Worlds richtig ins Zeug gelegt. Ich denke, dass die Tatsache, dass es sich um eigenständige Episoden handelt, diese wahrscheinlich zur beliebtesten Star Trek-Serie seit Next Gen gemacht hat.

Damit trifft Frakes einen wichtigen Punkt. In den Serien der Nu-Trek Generation sind, dem derzeitigen Trend bei Serien entsprechend, große Story-Bögen zu finden, die über ganze Staffeln erzählt werden. Strange New Worlds zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die meisten Episoden eigenständig sind und jede eine eigene Geschichte erzählt. So wurden auch frühere Star Trek-Serien erzählt, als sie noch im regulären TV-Programm gelaufen sind.

Allerdings hat Frakes noch weitere Punkte, die erwähnt werden sollten. Neben dem Erhalt der Kontinuität, die die Serie nahtlos in das Franchise einflechten, lobt Frakes besonders die Leute, die für den Erfolg verantwortlich sind.

Und das ist Alex [Kurtzman], Akiva [Goldsman], Henry Alonso Myers, Chris Fisher und all den Leuten zu verdanken, die es gefördert haben. Sie versuchen, einer Folge einen Regisseur zuzuweisen, von dem sie glauben, dass er die jeweilige Folge, die der Film der Woche ist, noch besser machen kann. Und ich finde, das ist ziemlich effektiv.

Darüber hinaus leistet sich Strange New Worlds auch Risiken. Jonathan Frakes nennt als Beispiele die Folge, die er selbst gedreht hat und eine Musical-Folge. Bei seiner ersten eigenen Folge handelte es sich um ein Crossover mit Figuren aus der Animationsserie Star Trek: Lower Decks in der 2. Staffel.

Mehr über Star Trek:

Wie die neuen Folgen aussehen, müssen wir noch abwarten. Einen Starttermin hat die 3. Staffel von Strange New Worlds noch nicht. Dafür wurde bereits die 4. Staffel bestätigt, was zeigt, wie sehr Paramount an die Serie glaubt und wie beliebt diese bei den Fans ist.