Beste Star Trek-Serie seit 30 Jahren: Erste Kritiken feiern Sci-Fi-Hoffnung Strange New Worlds

Diese Woche startet Star Trek: Strange New Worlds in den USA und die ersten Kritiken sind euphorisch: Die Sci-Fi-Serie bietet Kontrastprogramm zu Discovery und Picard.

Die Science-Fiction-Serie Star Trek: Strange New Worlds wurde seit Ankündigung mit großen Erwartungen betrachtet. Im Gegensatz zu anderen neuen Star Trek-Serien wie Discovery und Picard versprach SNW nämlich die Rückkehr zu den Ursprüngen der Reihe. Ob die Sci-Fi-Abenteuer von Anson Mount, Rebecca Romijn und Ethan Peck den Anforderungen der Kritik gerecht werden, verrät ein Blick auf die ersten Reviews zur Serie.



Worum geht's in der Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds?

Star Trek: Strange New Worlds spielt vor den Ereignissen in der Original-Serie Raumschiff Enterprise aus dem Jahr 1966. Zu dieser Zeit ist Christopher Pike (Anson Mount) der Captain der USS Enterprise. Gemeinsam mit seiner Crew macht er sich auf zur Erkundung fremder Welten. Zur Besetzung gehören Rebecca Romijn al Erste Offizierin Una Chin-Riley, Celia Rose Gooding als Nyota Uhura und Ethan Peck als Spock.

Schaut euch den Trailer für Star Trek Strange New Worlds an:

Star Trek Strange New Worlds - S01 Trailer (English) HD

Die Hoffnungen auf die neue Star Trek-Serie gründen vor allem auf der Erzählweise. Denn Strange New Worlds wird sich darin von den bisherigen Serien Discovery und Picard unterscheiden. Sie soll eher dem Original mit William Shatner (Kirk) und Leonard Nimoy (Spock) ähneln, dessen Standalone-Geschichten sich auf einzelne oder mehrteilige Episoden beschränkten. Das scheint auch gelungen zu sein, ausgehend von den ersten Kritiken für Star Trek: Strange New Worlds.



Eine der besten Star Trek-Serien seit Langem: Das sagt die Kritik zu Strange New Worlds

Bei Gizmodo schwärmt James Whitbrook über die bunten Retro-Kostüme und altmodischen Steuerungselemente auf der Serien-Enterprise und kommt zu folgendem Urteil:

[Die Serie] versucht nicht, eine verkopfte introspektive Untersuchung oder Dekonstruktion dessen zu sein, was Star Trek darstellt [...]. Es ist ein unterhaltsames, kurzweiliges Abenteuer, voll von aufregendem Spektakel und viel Humor, angetrieben vom Herzen einer großen, aufregenden Crew, die offensichtlich viel Spaß hat, selbst wenn sie auf der wackelnden Enterprise-Brücke hin und her geworfen wird oder um ihr Leben kämpft.

Bei Trekcore lobt Jenn Tifft in einer ausführlichen Review aus Trekkie-Perspektive:

Ja, das ist eine relativ episodische Serie [...], aber [Strange New Worlds] ähnelt Raumschiff Enterprise mehr durch die Art und Weise, wie es Science-Fiction nutzt, um direkt auf Themen einzugehen, die sein Publikum beschäftigen. In dieser Hinsicht versteht die Serie die Verantwortung, welche sie mit der Weiterführung des Star Trek-Erbes hat [...].

Die beste Star Trek-Serie seit Jahren oder einfache Sci-Fi-Unterhaltung?

Star Trek Strange New Worlds - Uhura Spot (English) HD

Terry Terrones geht im Paste Magazine noch ein Stück weiter in Sachen Lob:



Star Trek: Strange New Worlds ist ein Riesenspaß. Es steckt voll von spannenden Figuren und sein episodisches Format dient nicht nur als weitere Brücke zur Original-Serie Raumschiff Enterprise, sondern ermöglicht dem Publikum auch, die Geschehnisse auf der Enterprise von unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, was erfrischend ist.

Weiter schreibt Terrones:

Smart, süchtig machend und schlichtweg lustig, ist Strange New Worlds die beste Star Trek-Serie seit Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert und fungiert als getreuer Liebesbrief an das Original.

Fans von insbesondere Star Trek: Deep Space Nine werden darüber die Stirn runzeln. Es gibt aber nicht nur Lob für Strange New Worlds. Bei TV Line dämpft Dave Nemetz die Erwartungen. Zwar führe die Serie die "wohl stärkste Crew der aktuellen Star Trek-Serien" zusammen, aber:

Die Standalone-Geschichten in [den ersten fünf der Presse gezeigten Folgen] sind höchsten okay bisher. Die frühen Episoden sind ziemliche Standard-Sci-Fi-Ware. [...] Es gibt noch nichts, was mit den besten Episoden der originalen Enterprise-Serie oder Das nächste Jahrhundert mithalten kann, aber andererseits dürften das unangemessen hohe Ansprüche so früh [in der Serie] sein.

Wann kommt die Science-Fiction-Serie nach Deutschland?

In den USA startet Star Trek: Strange New Worlds am 5. Mai 2022 beim Streaming-Dienst Paramount+. Einen deutschen Termin gibt es noch nicht. In einem Tweet des offiziellen Star Trek-Twitter-Accounts ist nur die Rede davon, die "zusätzliche internationale Verfügbarkeit" der Serie werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Paramount+ soll hierzulande im Laufe des Jahres als Teil des Sky Cinema-Pakets, als Sky-Zusatzangebot sowie als separat buchbarer Streaming-Dienst verfügbar sein. Wann das der Fall sein wird, bleibt weiterhin unklar.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.