Stranger Things: Der bisher beste & extrem gruselige Trailer zu Staffel 4 vergisst das Wichtigste

Netflix hat beim Tudum-Event einen neuen Trailer zu Stanger Things Staffel 4 veröffentlicht, der super erfrischend daherkommt und trotzdem enttäuscht.

Es wurde gerade ein Stranger Things-Trailer veröffentlicht, der gänzlich ohne die großen Wiedererkennungsmerkmale der größten Netflix-Serie auskommt: Eleven, Hopper, klebrige oder neblige Monster, 80er, Forschungseinrichtungen usw.

Das sieht lange nicht aus wie Stranger Things, fühlt sich nicht an wie Stranger Things, ist aber Stranger Things, wie sich im weiteren sehr atmosphärischen Verlauf zeigt. Dass die Serie mal etwas anderes ausprobiert, werte ich als gutes Zeichen für Staffel 4.

Stranger Things Staffel 4 beim großen Netflix-Event Tudum

An diesem Samstag findet das Netflix-Event Tudum (nach dem charakteristischen Sound beim Aufscheinen des N-Logos benannt) zum ersten Mal statt. Der Streaming-Dienst hat Neuigkeiten, Einblicke und Trailer zu den beliebtesten Netflix-Serien- und Filmen angekündigt. Wir berichteten heute über die wichtigsten News. Hier kommt ihr zum Livestream des Events .



Der neue Trailer zu Stranger Things Staffel 4

Stranger Things Staffel 4 Trailer 2 Creel House (English) HD

Der neue Clip versetzt eine Splittergruppe um Dustin, Lucas, Steve und Max in ein Spukhaus, das sogenannte Creel House, nach dem auch der Trailer benannt ist. Vorher sehen wir die Geschichte des Spukhauses: Eine scheinbar normale Familie, die scheinbar von dem Vater ausgelöscht wird.

Wann Stranger kommt Things Staffel 4?

Was uns der Trailer und das Panel zur Serie immer noch schuldig bleibt, ist der ersehnte Start der 4. Staffel. Bisher wissen wir nur, dass es Anfang 2022 weitergehen wird, also mindestens zweieinhalb Jahre nach Staffel 3. Das ist Rekord, selbst für Stranger Things, das für lange Abstände zwischen Staffeln berüchtigt ist. Da können noch so viele Trailer und Clips kommen: Was die Fans jetzt brauchen, ist ein Startdatum.

