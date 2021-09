Die 10 bisher besten Netflix-Filme 2021: Action, True Crime, Liebeskummer

Die besten 2021 von Netflix veröffentlichten Filme reichen von spannender Action über spaßige Animation bis zu eingängigen Dokus, Romantik und Corona-Verarbeitung. Da ist für alle etwas dabei.

Netflix beschert uns unzählige Filme pro Jahr, doch die Originals und Exclusives des Streaming-Dienstes genießen nicht immer den besten Ruf. Da die Rosinen herauszupicken, ist nicht leicht. Doch wir haben uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber der Herausforderung gestellt und die größten Film-Highlights 2021 ausgegraben.

Jetzt reinhören: Diese Top 10-Filme solltet ihr bei Netflix nicht verpassen

00:01:15 - Netflix-Filme und ihr Ruf

00:10:01 - Die 10 besten Netflix-Filme 2021

01:03:16 - Größte Netflix-Enttäuschungen

01:07:34 - Noch kommende Netflix-Filme 2021

01:25:00 - Fan-Post & Verabschiedung

Was sind die besten Netflix-Empfehlungen 2021 und wie kommen sie zustande?

Um das bisherige Best of der Netflix-Filme des Jahres 2021 zwischen so unterschiedlichen Genres wie Action, Science-Fiction und Komödien herauszufiltern, haben wir zuallererst einen Blick auf die Netflix-Filme mit den höchsten Punkte-Wertungen bei Moviepilot geworfen, die über 100 Bewertungen haben. Das brachte unter anderem eine spannende True-Crime-Doku und einen herrlich bunten, animierten Familienspaß hervor.

© Netflix Community-Hit bei Netflix: Seaspiracy

Zusätzlich zu diesen vier Top-Bewerteten, die wir ebenfalls feiern, haben außerdem Matthias und ich für den Podcast noch unsere ganz persönlichen Tipps mitgebracht, wodurch sich ein breites Spektrum der Geschmäcker bei der Auswahl ergibt. Sortiert nach ihrer Veröffentlichung sind die actionreichen, romantischen, berührenden und humorvollen besten 10 Netflix-Filme damit folgende:

Die besten Netflix-Filme 2021 bedienen eine Bandbreite von Action über Sci-Fi bis zu Animation

Warum Netflix' bei Moviepilot eher mittelmäßig bewerteter Actionfilm Beckett unterschätzt wird, inwiefern Love and Monsters die perfekte Unterhaltungs-Mischung bietet und warum Die Mitchells gegen die Maschinen mit einem Horror-Furby glänzt erfahrt ihr beim Reinhören.

Zugleich sprechen wir aber auch darüber, wie Moxie als Teenie-Komödie frech und wichtig zugleich zugleich sein kann und warum Bo Burhams Netflix-Special Inside uns dieses Jahr besonders geprägt hat.

© Netflix Netflix-Phänomen - Bo Burnham: Inside

Und allen, denen die bisherigen besten Netflix-Filme noch nicht ausreichen, die können sich mit uns im Podcast auf die noch kommenden Netflix-Highlights 2021 freuen, auf die wir ebenfalls einen Ausblick geben.

Die Podcast-Stimmen: Esther Stroh (@straw_star ) und Matthias Hopf (@Beeeblebrox ).



Was sind eurer Meinung nach die besten Netflix-Filme 2021 bisher?