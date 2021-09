Erster Netflix-Trailer zu neuer Vikings-Serie zeigt: Wer Valhalla hat, braucht gar keine 7. Staffel

Netflix hat den ersten Trailer zum Vikings-Nachfolger Valhalla veröffentlicht. Die Serie sollte den Hunger der Fans nach mehr Wikinger-Geschichten mit Leichtigkeit stillen.

Wie viel Vikings steckt in der Netflix-Fortsetzung Vikings: Valhalla? Werden wir trotz des Zeitunterschieds von über 100 Jahren Verweise auf Lagertha, Ragnar und seine Söhne sehen? Netflix hat einen ersten Trailer zum heiß erwarteten Vikings-Sequel veröffentlicht.

Der Trailer sieht aus, als hätte Vikings einfach weiter gemacht und Staffel 7 angeschlossen. Atmosphärisch und beim Aufwand der Ausstattung steht der Nachfolger der Hauptserie in nichts nach.



Der erste Teaser-Trailer zu Vikings: Valhalla

Vikings Valhalla First Look Netflix

An diesem Samstag findet das Netflix-Event Tudum (nach dem charakteristischen Sound beim Aufscheinen des N-Logos benannt) zum ersten Mal statt. Der Streaming-Dienst hat Neuigkeiten, Einblicke und Trailer zu den beliebtesten Netflix-Serien- und Filmen angekündigt. Wir berichteten heute über die wichtigsten News. Hier kommt ihr zum Livestream des Events.

Wann startet Vikings: Valhalla bei Netflix?

Im Jahr 2022, ein genaueres Datum ist noch nicht bekannt.

Vikings: Valhalla - Darum geht es in der Netflix-Serie

Das Sequel ist 100 Jahre nach den Ereignissen aus Vikings angesiedelt und erzählt von einer neuen Generation Wikinger in einem wandelbaren Europa. Kattegat wird also nicht mehr die Hauptrolle spielen. Im Zentrum stehen die Abenteuer des Entdeckers Leif Erikson - er war der mutmaßlich erste Europäer, der nordamerikanischen Boden (Grönland ausgeklammert) betrat.

Gibt es in Valhalla ein Wiedersehen mit Figuren aus Vikings?

Da Valhalla viele Jahre nach Vikings spielt, ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass in dem Spin-off alte Bekannte auftauchen. Dennoch kündigte Vikings-Showrunner Michael Hirst bereits an, dass wir "das ein oder andere seltsam vertraute Gesicht sehen" werden. Was genau er damit meint, wissen wir bislang zwar nicht, womöglich aber ist Wilhelm am Ende nicht die einzige Verbindung, welche direkt zur Hauptserie führt.

Schauspieler für Vikings: Valhalla wurden offiziell bislang keine gecastet. Alexander Ludwig meldete jedoch an, als Björn für ein Vikings-Nachfolgeprojekt zurückkehren zu wollen.

Die besten Netflix-Filme 2021

Netflix-Filme haben nicht immer den besten Rufen, doch wer genau hinsieht, kann einige tolle Streifen im Programm der selbst produzierten Originals und eingekauften Exclusives entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Film-Tipps des aktuellen Netflix-Jahres reichen dabei von spannenden Dokumentationen bis zu ungewöhnlicher Action und spaßigen Animationsfilmen für die ganze Familie.



*Bei den Links zu Sky und Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Sky-Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Bei einem Kauf über den Amazon-Link erhalten wir eine Provision.