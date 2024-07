Stranger Things-Macher drehen nach Staffel 5 eine Horrorserie für Netflix – der Titel sagt euch alles, was ihr wissen müsst

Nach dem Stranger Things-Finale ist die Netflix-Zukunft der Showrunner schon gesichert. Als nächstes produzieren sie eine Horrorserie mit einem mehr als passenden Titel.

Wenn der Netflix-Hit Stranger Things mit der kommenden 5. Staffel endet, müssen die Showrunner Matt und Ross Duffer nicht lange nach neuer Arbeit suchen. Wie jetzt verkündet wurde, produzieren die Brüder für den Streaming-Dienst als nächstes eine Horrorserie, die vielversprechend klingt.

Stranger Things-Macher produzieren Netflix-Horror über eskalierende Hochzeitsvorbereitungen

Wie Cinema Blend berichtet, produzieren die Duffer-Brüder nach dem Stranger Things-Ende für Netflix als nächstes die neue Horrorserie Something Very Bad Is Going to Happen. Das Projekt stammt von Showrunnerin Haley Z. Boston, die zuletzt unter anderem eine Episode für Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities geschrieben hat.

In der Handlung von Something Very Bad is Going to Happen bereiten sich eine Braut und ihr Bräutigam auf ihre bevorstehende Hochzeit vor. Die Zeit bis zu ihrem großen Tag soll jedoch von schrecklichen Ereignissen überschattet werden. Der Titel der kommenden Netflix-Serie macht schon klar, dass es ziemlich ungemütlich werden dürfte.

Hier seht ihr ein erstes Featurette zur kommenden 5. Staffel Stranger Things:

Stranger Things - S05 Featurette (Deutsch) HD

Wann startet das Stranger Things-Finale bei Netflix?

Ein konkretes Startdatum hat Netflix noch nicht bekannt gegeben. Da die Dreharbeiten noch bis Ende des Jahres gehen, ist ein Release vor 2025 ziemlich unwahrscheinlich. Die neue Horrorserie der Duffers erscheint danach wohl nicht vor 2026.



Auch interessant für Fans: Serien-Finale von Stranger Things kommt in Mega-Episoden, die wie 8 Kinofilme sind



Podcast: 20 Serien-Highlights kommen noch 2024 zu Netflix & Co

Wir geben euch im Podcast einen Ausblick auf die 20 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Co. in der zweiten Hälfte des Serienjahres 2024 noch zu entdecken gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Marvel-, DC- und Star Wars-Serien sowie das heißerwartete Prequel zum Sci-Fi-Hit Dune hinaus? Ob ihr nun Fantasy, Krimis, Horror, Science-Fiction oder gnadenlose Western mögt: Die verbleibenden Monate 2024 halten für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.