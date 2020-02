Stranger Things Staffel 4: Fan-Liebling Erica spielt deutlich größere Rolle

Staffel 4 bringt für Stranger Things einige Veränderungen mit sich. Nebenfigur Erica könnte nun deutlich mehr Spielzeit erhalten. Zur Freude der Fans.

Sie ist ein eisschlürfender Satansbraten, doch Stranger Things-Fans lieben sie: In Staffel 3 spielte sich neben Maya Hawkes Robin vor allem auch die kleine Erica Sinclair in den Vordergrund (verkörpert von Priah Ferguson). Fans der Figur dürfen sich daher besonders auf die kommende 4. Staffel der Netflix-Serie freuen.

Stranger Things 4: Erica wird wohl eine der Hauptfiguren

Die 10-Jährige Schwester von Lucas (Caleb McLaughlin) mischte die Mysteryserie gehörig auf - speziell mit ihrem perfiden Geschnorre an der Eisbar. Was die Community besonders feierte: selbst in den bedrohlichsten Situationen hat Erica ("Du kannst America nicht ohne Erica aussprechen") immer einen derben Spruch auf Lager.

Davon will das Publikum in der 4. Staffel natürlich mehr sehen und es wurde offenbar von Netflix erhört: Wie Variety erfahren haben will, wurde Schauspielerin Priah Ferguson in den Haupt-Cast befördert.

Noch habe Netflix die Information nicht bestätigt, nach den positiven Reaktionen der Zuschauer wäre es jedoch verwunderlich, sollte Erica in den neuen Folgen keine größere Rolle spielen. In Season 3 wurde ihr noch vergleichsweise ein kleiner Part zuteil - da aber die Familie Byers samt Eleven aus Hawkins wegzieht, bleiben weniger bekannte Charaktere in der Kleinstadt zurück.

© Netflix Erica wird in Staffel 4 vermutlich wieder reichlich Sprüche klopfen

Die Lücke könnte Erica gut ausfüllen. Wahrscheinlich wird die öfter mit ihrem Bruder abhängen oder wie zuletzt mit Robin und Steve (Joe Keery), die zusammen ja schon ein amüsantes Trio abgaben. Sicher wird sich die 4. Staffel aber auch immer wieder mal den Byers widmen, was einige Schauplatzsprünge zur Folge hätte. Wo es Eleven, Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) und Joyce (Winona Ryder) genau hinzieht, steht noch aus.

Stranger Things: 4 neue Figuren für Staffel 4

Der erste Teaser ließ bereits eine Bombe platzen: Chief Hopper (David Harbour) ist am Leben! Allerdings ist er in Russland unterwegs, womit ein weiterer Handlungsort feststehen dürfte. Von allen Staffeln wird die vierte damit womöglich die komplexeste.

Stranger Things - S04 Teaser 2 Liebesgrüsse aus Moskau (Deutsch) HD

Der Starttermin der 4. Staffel steht noch nicht: Und die Fans müssen sich wohl noch sehr lange gedulden. Vor 2021 wird Stranger Things erwartungsgemäß nicht auf Netflix zurückkehren.

Wollt ihr mehr von Erica in der 4. Staffel von Stranger Things sehen?