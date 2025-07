Stranger Things-Star David Harbour hat vor 9 Jahren für die Elfi-Rolle vorgesprochen: Seht hier das kuriose Video

Millie Bobby Brown ist seit 2016 als Elfie in Stranger Things zu sehen. Für ein kurioses Video bemühte sich jedoch auch einer ihrer Co-Stars um die Rolle.

Stranger Things-Fans können sich heute wahrscheinlich niemand anderes als Millie Bobby Brown in der Rolle von Elfie – im Englischen auch Eleven genannt – vorstellen. Seit 2016 gibt die Schauspielerin das junge Mädchen mit den übernatürlichen Kräften auf Netflix und hat dadurch absoluten Superstar-Status erlangt.

Vor über acht Jahren wollte ihr die Rolle jedoch einer ihrer Co-Stars streitig machen: Jim Hopper-Darsteller David Harbour. In einem kuriosen Vorsprechen trat er für die Rolle an.

Jim Hopper-Darsteller David Harbour hat sich für Video einen Stranger Things-Scherz erlaubt

Wer jetzt vollkommen verwirrt die Stirn runzelt, sei direkt wieder besänftigt: Natürlich handelte es sich bei Harbours Vorsprechen nur um einen Scherz. Das Video tauchte kurz nach Veröffentlichung der 1. Stranger Things-Staffel auf dem YouTube-Kanal Funny or Die auf. Darin legte sich der Hopper-Darsteller bei einigen amüsanten Nachstellungen ins Zeug. Doch seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Abgesehen seines doch äußerst unpassenden Alters, ließ Harbour in dem Vorsprechen durchblicken, dass er Elfies übernatürliche Kräfte nur mit Mühe herbeiführen konnte. Dass er mittendrin eine Zigarette zückte, verriet ihn auf weitere Weise. Amüsant ist das Video allemal – und lässt eine irrwitzige Version in unseren Köpfen entstehen, wie Stranger Things vielleicht hätte aussehen können. Ob die Netflix-Serie mit dem Rollentausch ähnlich erfolgreich geworden wäre? Wir wagen es zu bezweifeln.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

David Harbour werden Fans noch dieses Jahr in der 5. Staffel von Stranger Things wiedersehen. Natürlich nicht als Elfie, sondern als Polizeichef Jim Hopper, der das junge Mädchen als Ziehvater unter seinen Fittichen weiß.

Die finale Staffel des Netflix-Hits wird in drei Teilen auf dem Streamer erscheinen. In Deutschland startet Teil 1 am 27. November 2025. Teil 2 folgt am 26. Dezember. Teil 3 schließt die Serie am 1. Januar 2026 ab.