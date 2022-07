Stranger Things-Star trauert seiner gescheiterten Game of Thrones-Serie nach – wir werden sie nie sehen

Einer der großen Stars von Stranger Things Staffel 4 sollte in einer Game of Thrones-Serie mitspielen. Aus der wurde nichts. Er hat dazu zwiespältige Gefühle.

Das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon steht in den Startlöchern. Ursprünglich sollte die Mutterserie aber mit einem Prequel über Die lange Nacht und den ersten Krieg gegen die Weißen Wanderer fortgesetzt werden. Stranger Things-Star Jamie Campbell Bower sollte eine Rolle übernehmen. Er ist über das Scheitern der Idee offenbar noch nicht ganz hinweg. Aber fast.

Stranger Things-Bösewicht findet Game of Thrones-Aus immer noch traurig

Schließlich hätte er ohne das Scheitern der Fantasy-Serie wohl niemals in Stranger Things-Staffel 4 als Vecna auftreten können. Zu Entertainment Weekly sagte er:

Natürlich ist es traurig. [...] Alles passiert aus einem Grund [und] nichts durch Zufall. [Aber Stranger Things] war immer da. Ich wusste es bloß nicht.

Das geplante Spin-off ging weit über die pure Planungsphase hinaus. Naomi Watts (King Kong) war für die Serie besetzt, eine Pilotfolge wurde 2019 gedreht. Welche Rolle Bower übernehmen sollte, ist nicht bekannt. Auch die Gründe für die Einstellung der Arbeit wurden nicht enthüllt.

Wann kommt das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon?

Stattdessen wird House of the Dragon Fantasy-Fans bald von der Herrschaft der Targaryen in Westeros erzählen. Die Serie startet am 22. August 2022 auf Sky. Neue Stranger Things-Abenteuer mit Bower sollen im Frühling/Sommer 2024 kommen.

Hättet ihr gerne das Game of Thrones-Spin-off mit Jamie Campbell Bower gesehen?