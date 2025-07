Stranger Things: Will hat Vecna womöglich schon in Folge 1 gesehen und keiner hat es mitbekommen

Vecna ist der große Antagonist in Stranger Things. Offiziell trat er zuerst in Staffel 4 in Erscheinung, aber möglicherweise hat Will ihn schon vor allen anderen getroffen.

In der 4. Staffel von Stranger Things wurde zum ersten Mal der große Antagonist Vecna (Jamie Campbell Bower) enthüllt. Er war der Strippenzieher hinter den meisten Bedrohungen, denen sich die Bewohner von Hawkins stellen musste. Als Vecna schließlich in Staffel 4 auftauchte, schien es, als würden eine ganze Menge Mysterien endlich aufgeklärt werden.

Stranger Things-Theorie: Vecna steckte hinter der Entführung von Will Byers

In der ersten Folge von Stranger Things wurde Will Byers (Noah Schnapp) entführt. Damit begann die Handlung der gesamten Serie. Wie sich herausstellte, wurde er in die Schattenwelt gezogen, die von dem Gedankenschinder kontrolliert wurde. Ebenfalls in der Schattenwelt hat sich auch Vecna aufgehalten, der von Elf (Millie Bobby Brown) dorthin geschickt wurde.

Eine gängige Fan-Theorie hat das Verschwinden von Will unter die Lupe genommen und mutmaßt, dass Vecna sich schon hier gezeigt hat. Wie Fandomwire zusammenfasst, hatte Vecna demnach Interesse an dem Jungen und sorgte dafür, dass er in der Schattenwelt landete. Auf dem Heimweg vom gemeinsamen Spieleabend mit seinen Freunden fährt er alleine durch die Nacht, als plötzlich eine Gestalt auf der Straße steht. Hierbei könnte es sich bereits um Vecna gehandelt haben.

Zuvor haben die ausfallenden Lichter bereits Unheil angedeutet. Als Will der Gestalt ausweichen muss, kommt er von der Straße ab und flüchtet dann zu Fuß nach Hause. Doch da ist es bereits zu spät. Will befindet sich schon in der Schattenwelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen konkreten Beweis dafür gibt es aber nicht und die Gestalt ähnelt ebenso einem Demogorgon. Damit ist das Rätselraten um die Verbindung von Will und Vecna aber nicht vom Tisch. Erste Bilder von Stranger Things 5 deuten an, dass es Flashbacks in Wills Zeit im Upside-Down geben wird, wie GameRant meldete. Diese Rückblicke könnten die Vecna-Verbindung erklären oder zumindest, warum der Junge so lang in der Schattenwelt überlebt hat.

Auch interessant:

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Am 27. November 2025 kommen die ersten Folgen der 5. Staffel. Sicher werden darin noch längst nicht alle Fragen beantwortet, aber wir werden womöglich mehr über Vecna und seine Pläne erfahren. Am 26. Dezember geht es dann weiter mit Teil 2.

Ob Vecna aufgehalten werden kann und wie die Geschichte zu Ende geht, erfahren wir dann am 1. Januar 2026, wenn auch die letzten Folgen von Stranger Things veröffentlicht werden.