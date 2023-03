Streaming-Start von Avatar 2 schon diesen Monat: Sci-Fi-Blockbuster kommt zu Amazon, aber was ist mit Disney+?

Wann kommt Avatar 2 zu Amazon Prime Video und Co.? Der Streaming-Start wurde offiziell verkündet. Hier findet ihr alle Informationen zu Kosten, zusätzlichen Szenen und dem Disney+-Start.

Der Kino-Lauf von Avatar 2: The Way of Water übertraf die Erwartungen. Der Sci-Fi-Blockbuster sackte mehrere Rekorde ein und wurde zu James Camerons dritter Regie-Arbeit, die über 2 Milliarden US-Dollar einspielen konnte. Jetzt beginnt die zweite Phase in der Verwertung des Pandora-Abenteuers: Der Streaming-Start steht bevor. Aber wann und wo ist Avatar 2 zuerst verfügbar? Disney+ hält sich zunächst zurück.

An diesem Tag ist der Streaming-Start von Avatar 2

Avatar 2 startet am 28. März 2023 bei Amazon Prime Video und anderen Plattformen, auf denen ihr Filme leihen und kaufen könnt. Das gab der Twitter-Account des Franchise bekannt. Sehr wahrscheinlich findet an diesem Tag die weltweite und somit auch die deutsche digitale Veröffentlichung statt. Was bedeutet das für den Disney+-Start?

Der Disney+-Start von Avatar 2 dauert wohl noch etwas

In den Ankündigungen ist bisher nur die Rede vom "Digital Release", der normalerweise nur Kauf- und Leihoptionen betrifft. Ein Start in der Flatrate von Disney+ wurde bislang nicht in Aussicht gestellt. Eine Streaming-Seite für Avatar 2 existiert zwar schon bei Disney+ *, dort aber ist der Status unverändert: "Exklusiv im Kino". Wann könnte es so weit sein? Auf Moviepilot-Anfrage konnte die deutsche Agentur von Disney+ den Start noch nicht näher eingrenzen.

Kurz nach Kinostart erwarteten wir einen Start im Mai 2023. Das erscheint auch heute noch realistisch. Allzu lange dürfte der Konzern nicht warten, denn eine Veröffentlichung auf Disney+ ist überaus attraktiv für potenzielle Neu-Kund:innen.

Was wird der Digital-Release von Avatar 2 kosten?

Die Preise für sogenannte Heimkino-Premieren bewegen sich zwischen ca. 12 und 18 Euro. Avatar 2 wird eher im oberen Preissegment liegen und etwa für den Preis einer Kinokarte in einem Multiplex-Kino erhältlich sein. Ihr bekommt viel für euer Geld: Über 3 Stunden Laufzeit und sogar zusätzliches Material.

Der Streaming-Start von Avatar 2 bringt viel Bonus-Material

In den Ankündigungen ist die Rede von "über 3 Stunden nie gezeigten Extras", die ihr zusammen mit dem Film kauft. Das können zusätzliche, in der Kinofassung nicht enthaltene Szenen oder auch Making-of-Dokus sein. Beides bietet einen großen Reiz, denn der Dreh von Avatar 2 war unfassbar aufwendig und spektakulär.

Worum geht es in Avatar 2?

Nachdem die meisten der feindlich gesinnten Menschen in Avatar von Pandora vertrieben wurden, kehrt für eine kurze Zeit Ruhe bei den Ureinwohnern der Na’vi ein. Jake Sully (Sam Worthington) ist nun einer von ihnen geworden und widmet sich mit Neytiri (Zoe Saldana) der Aufgabe, seine neue Heimat besser kennenzulernen. Ihre wachsende Familie setzt sich mittlerweile aus den zwei Söhnen Neteyam (Jamie Flatters) und Lo'ak (Britain Dalton), der jüngsten Tochter Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) sowie Adoptivtochter Kiri (Sigourney Weaver) und dem verwaisten Menschenkind Spider (Jack Champion) zusammen.

Doch lange bleiben die menschlichen Invasoren Pandora nicht fern. Nach ihrer Rückkehr auf den Planeten geht der Kampf gegen die Ausbeuter weiter. Zugleich wird die Jagd auf den übergelaufenen Sully und damit auch auf seine Verwandten eröffnet. Jake beschließt, die Na’vi des Waldes zu schützen, indem er sich mit seiner Familie beim Wasser-Stamm der Metkayina versteckt.

Ihr könnt Avatar 2 weiterhin in den deutschen Kinos schauen.

