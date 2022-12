Wann kommt Avatar 2 zu Disney+? Das ist der wahrscheinliche Termin

Landet Avatar 2 so schnell wie Thor 4 auf Disney+? Wir sagen euch, wann ihr den Sci-Fi-Blockbuster ungefähr streamen könnt und wie er sich von anderen Filmen unterscheidet.

Nach dem Kinostart ist vor dem Streamingstart. Das gilt auch für das größte Kino-Ereignis des Jahres, das ihr unbedingt auf der großen Leinwand sehen solltet. Dennoch stellen sich schon jetzt viele Fans die Frage: Wann kommt Avatar 2: The Way of Water zu Disney?

Eine exakte Antwort darauf geben wir euch leider nicht. Aber ihr kriegt einen ungefähren Termin, mit dem ihr eure wahrscheinliche Wartezeit abschätzen könnt. Der Zeitrahmen hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Wann Avatar 2 höchstwahrscheinlich zu Disney+ kommt

Avatar 2 wird wohl im Mai 2023 bei Disney+ verfügbar sein. Ein halbes Jahr Wartezeit ist verglichen mit anderen Blockbustern aus dem Disney-Konzern (Avatar 2 wurde von 20th Century Fox produziert) recht lang. Aber genau das will Disney: möglichst lange mit Avatar 2 Geld im Kino verdienen. Ein früher Streamingstart würde dieser Strategie entgegenlaufen. Ein halbes Jahr Abstand war vor der Pandemie aber üblich.

Disney-Blockbuster aus den Studios von Marvel und Pixar kommen während der Pandemie nur wenige Wochen nach Kinostart auf die Streamingplattform. Das wird mit Avatar 2 nicht passieren, denn von der Kinoauswertung wird viel erwartet. Immerhin sprechen wir hier vom Sequel zum immer noch erfolgreichsten Film aller Zeiten.

Wie wichtig Disney die Avatar-Kinoeinnahmen sind, bewies der Konzern bereits im Herbst: Als Avatar - Aufbruch nach Pandora überarbeitet nochmal in die Kinos kam, zog Disney den Film von der Streamingplattform ab.

Was muss passieren, damit Avatar 2 früher zu Disney+ kommt?

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ganz einfach: Avatar 2 müsste an den Kinokassen weit unter den Erwartungen performen. Je schlechter Avatar 2 im Kino läuft, desto attraktiver wird eine frühe Auswertung bei Disney+. Sollte das Interesse an Avatar 2 tatsächlich schneller als vermutet abflauen, wird der Konzern das Angebot seines Streamingdienstes mit dem teuren Blockbuster aufwerten. Das ist in Hollywood inzwischen übliche Praxis.

Allzu wahrscheinlich ist dieses Szenario aber nicht: Filme von James Cameron, also Titanic oder Avatar, bewiesen einen ungewöhnlich langen Atem an den Kinokassen. Dass Avatar 2 auf einer ähnlichen Erfolgswelle surft, ist natürlich nicht garantiert, aber durchaus wahrscheinlich. Die Kritiken für sind gut und nochmal: Wir sprechen hier vom Sequel des erfolgreichsten Films aller Zeiten. Wundert euch nicht, wenn eure Kinos noch im April Vorstellungen für Avatar 2 anbieten.

