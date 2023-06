Streaming-Tipp: Vollkommen zu Unrecht geflopptes Fantasy-Spektakel, das an einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten erinnert

Im Disney+-Abo könnt ihr Das Zeiträtsel streamen. Der Fantasy-Trip ist damals an den Kinokassen gescheitert, bietet aber starke Bilder-Welten und eine emotional mitreißende Geschichte.

Der Fantasy-Blockbuster Das Zeiträtsel ist eines der traurigen Beispiele, bei dem eine Filmemacherin nach kleineren Filmen ihren ersten Blockbuster mit viel Budget drehen durfte und dann an den Kinokassen gnadenlos damit scheiterte.

Bei Disney+ könnt ihr das Werk von Selma- und Der 13.-Regisseurin Ava DuVernay streamen, der bombastische Schauwerte mit einer berührenden Geschichte verbindet. Damals ist der Film leider komplett gefloppt.

Darum geht es im Fantasy-Abenteuer Das Zeiträtsel

In der Handlung des Films ist der Physiker Dr. Alex Murry (Chris Pine) und Vater von Meg Murry (Storm Reid) spurlos verschwunden. Eines Nachts bekommt das als Außenseiterin geltende Mädchen Besuch von mysteriösen Fremden (Reese Witherspoon, Oprah Winfrey und Mindy Kaling), die Meg, ihren Bruder und Megs Freund auf eine außergewöhnliche Reise auf den Spuren ihres verschollenen Vaters schicken.

Für 100 Millionen Dollar sollte die Regisseurin einen Blockbuster für die ganze Familie drehen. Entstanden ist eine denkbar intime Geschichte im großen Rahmen, in der fremde Welten mit opulenten Schauwerten an den Grenzen der Physik in den Bann ziehen.

Ähnlich wie Christopher Nolan mit seinem Sci-Fi-Epos Interstellar kreiert auch DuVernay einen magischen Riss, mit dem sich die Figuren zwischen Raum und Zeit bewegen können. Das Zeiträtsel wechselt dabei oft von kindgerecht-seicht über dramatischen Ernst zu Drogentrip-ähnlicher Bildgewalt. Am Rande zum Fantasy-Kitsch ist Das Zeiträtsel aber im Kern eine Geschichte über Liebe als allmächtige, sämtliche Hürden überwindende Kraft.

Das Zeiträtsel wurde ein großer Misserfolg

Nach schlechten Kritiken (nur 42 Prozent bei Rotten Tomatoes ) ist der Fantasy-Blockbuster an den Kinokassen leider untergegangen. Mit dem Budget von 100 Millionen Dollar spielte Das Zeiträtsel weltweit nur 132 Millionen Dollar ein. Damit gilt er als großer Flop.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.