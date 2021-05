Streamingtipp bei Disney+: Action & Spannung satt - die unfassbare Handlung beruht auf wahren Begebenheiten

Wir empfehlen euch bei Disney+ einen Actionthriller, der auf wahren Begebenheiten beruht. Hier erfahrt hier in aller Kürze, warum der Geheimtipp sich lohnt.

Der Actionfilm Unstoppable - Außer Kontrolle ist Platz 94 auf der Moviepilot-Liste der Besten Film des letzten Jahrzehnts. Warum sich Tony Scotts Hochgeschwindigkeitsthriller diesen Ehrenrang unbedingt verdient hat, könnt ihr bei Disney+ herausfinden, wo sich Unstoppable im Star-Angebot versteckt.

Drei Gründe, Unstoppable bei Disney+ zu gucken:

Grund 1: Die einzigartige Action

Grund 2: Die unfassbare wahre Geschichte

Grund 3: Das große Star-Kino

Grund 1: Die einzigartige Hochgeschwindigkeits-Action

In Unstoppable - Außer Kontrolle droht ein mit 39 Waggons behängter Güterzug zu entgleisen. Er ist führerlos auf der Strecke unterwegs und über 100 Kilometer pro Stunde schnell. Zwei Männer jagen ihn. Regisseur Tony Scott holt aus dieser Prämisse druckvolles Actionkino heraus.



Unstoppable lässt uns in jeder Sekunde spüren, mit welch unbändigen Kräften es die Figuren zu haben. Quietschend pressen sich rasende Megatonnen an die Schienen des nordamerikanischen Hinterlandes. Oder, wie wir im Beitrag zu den 100 besten Filmen des Jahrzehntes schrieben:

Die Bewegung regiert im letzten Spielfilm des verstorbenen Tony Scott. Während sich Hollywood anderswo der Nostalgie zuwandte, verkörpert Unstoppable - Außer Kontrolle, was das Genrekino der Traumfabrik so anziehend machte.



Zwei Stars und ein unaufhaltsames Monster aus Metall jagen über die Schienen, während Action-Painter Scott sich an altem Lack, Maiskorn-Stürmen und den Gesichtern von Pine und Washington kaum satt sehen kann.

Grund 2: Die unfassbare wahre Geschichte

Ein fahrlässiger Mitarbeiter lässt einen Großzug "entkommen", der daraufhin unkontrolliert über die Gleise prescht und kaum noch aufzuhalten ist. Das klingt wie ausgedacht, Unfälle wie diese sind aber tatsächlich schon passiert. Unstoppable basiert grob auf dem Vorfall CSX 8888, als Anfang des Jahrtausends ein Zug unbemannt 100 Kilometer durch den Bundesstaat Ohio raste.

Grund 3: Das große Star-Kino mit Denzel Washington

Denzel Washington erlebte während des Jahrzentwechsels einen zweiten Frühling als Actiondarsteller, wozu auch Unstoppable beitrug. Den Routinier begleitet hier Chris Pine als junger Heißsporn, der vor 11 Jahren seinen größeren Durchbruch schaffte. Beide Darsteller harmonieren in ihren Rollen prächtig miteinander und bringen die emotionalen, persönlichen Hintergründe glaubhaft mitten im Actionsturm rüber.

