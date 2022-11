Stundenplan bei Netflix zeigt Lehrer, der Schüler verprügelt – lohnt sich der Action-Rachetrip?

Die Rache-Action Stundenplan steht in den Netflix-Charts auf Platz 3. Aber lohnt sich der Film über einen grobschlächtigen Lehrer wirklich?

Manchmal sucht man im Stream nach tiefgreifendem Drama, manchmal nur nach unterhaltsamen zwei Stunden Action-Zerstreuung. Der polnische Kracher Stundenplan um einen Lehrer auf dem Rache-Trip soll vor allem Letzteres bieten. Aber wie gut ist der Netflix-Hit wirklich?

Netflix Hit Stundenplan: So reagieren Zuschauer und Kritik auf den Action-Kracher

Die Story von Stundenplan klingt nach einer Reihe bewegender Themen. Ein trunksüchtiger Ex-Polizist (Piotr Witkowski) verliert nach seiner Frau auch noch seinen besten Freund an skrupellose Verbrecher. Als Reaktion heuert er als Nachfolger des Lehrers an dessen Schule an und geht der Tat auf den Grund. Dabei kommt es schnell zu einer ganzen Reihe von Schlägereien mit trotzigen Schülern und brutalen Drogendealern, vor denen der Neue im Kollegium seine Schäflein durch Kampfsportunterricht zu beschützen sucht.

Das Echo auf Stundenplan ist eher durchwachsen. Während auf IMDb manche die Action-Szenen loben, kritisieren andere deren immense Häufigkeit und die fehlende emotionale Tiefe des Films. Das Drehbuch enthalte viele Klischees und mache keinen Versuch, irgendwelche Twists oder Spannung aufzubauen, heißt es etwa.

Zuschauer-Wertungen zum Netflix-Hit Stundenplan auf einen Blick

Moviepilot: 4,2/10

IMDb: 4,9/10

Im Film gebe es zwar "großartige Action, aber die Kampf-Choreografie wirkt unpoliert", urteilt eine der wenigen Kritiken zum Film (via Ready Steady Cut ). Selbst Genre-Fans scheint hier eher Masse als Klasse zu erwarten.

Fazit: Lohnt sich die Netflix-Action Stundenplan?

Wer also einfach nach 100 Minuten Action-Berieselung sucht oder das Thema des Films spannend findet, kann einen Blick auf Stundenplan werfen. Allen anderen Genre-Liebhabern sei eher Athena oder Verirrte Kugel 2 ans Herz gelegt. Falls ihr Rachefantasien im Schul-Setting befriedigen wollt, schaut lieber Wednesday.

