Suicide Squad 2-Handlung enthüllt - Moment, den DC-Film kenn ich doch schon

Zum Reboot von Suicide Squad ist die offizielle Synopsis veröffentlicht worden. Auf den ersten Blick scheint sich aber nicht viel zu verändern - die Handlung klingt genauso wie im ersten Teil!

Erst vor wenigen Tagen versprach Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn, dass sein kommendes Suicide Squad-Reboot komplett ohne Kenntnisse des ersten Teils von 2016 geschaut werden kann.

Zur Handlung von The Suicide Squad war bisher noch nicht viel bekannt. Trotzdem gilt der DC-Blockbuster schon jetzt als Wiedergutmachung für die Verfilmung von David Ayer, die viele Fans verärgert hat. Nach einem ersten Teaser ist jetzt auch die offizielle Synopsis zu Suicide Squad 2 veröffentlicht worden. Wenn ich mir die so durchlese, ist von einem kreativen Neubeginn aber nicht viel zu spüren.

Die Handlungsbeschreibung von The Suicide Squad klingt haargenau wie Teil 1

Die Synopsis zum kommenden DC-Film von James Gunn (via Slash Film ) klingt ein bisschen so, als hätte sie Harley Quinn selbst kichernd aufgeschrieben. Hier könnt ihr sie euch in voller Länge durchlesen:

Willkommen in der Hölle - a.k.a. Belle Reve, das Gefängnis mit der höchsten Sterblichkeitsrate in den USA. Wo die schlimmsten Superschurken festgehalten werden und wo sie alles tun, um herauszukommen - sogar der supergeheimen, superschattigen Task Force X beitreten. Der heutige Tu-es-oder-stirb-Auftrag? Stelle ein Team Krimineller zusammen, darunter Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin und Harley Quinn, die beliebteste Psychopathin von allen.

Dann bewaffnest du sie schwer und lässt sie (im wahrsten Sinne des Wortes) auf die abgelegene, feindliche Insel Corto Maltese fallen. Der Trupp wandert durch einen Dschungel, in dem es vor Militär-Gegnern und Guerilla-Streitkräften nur so wimmelt, auf einer Such- und Zerstörungsmission, bei der nur Colonel Rick Flag vor Ort ist, damit sie sich benehmen... und Amanda Wallers Regierungskräfte in ihren Ohren, die jeden Schritt verfolgen.

Und wie immer gilt, eine falsche Bewegung und sie sind tot (ob durch ihre Gegner, ein Teammitglied oder Waller selbst). Wenn jemand Wetten abschließt, setzt man am besten gegen sie - gegen alle von ihnen.

Schaut hier noch den ersten Teaser zu The Suicide Squad!

The Suicide Squad - Sneak Peek (English) HD

James Gunn hat immer wieder betont, wie viele Freiheiten er vom Studio für seinen DC-Film bekommen hat. Für ihn hat sich die Produktion angefühlt, als dürfte er sich auf einem riesigen Spielplatz austoben. Wenn ich mir jetzt aber nur die reine Handlungsbeschreibung durchlese, wirkt die Story von Suicide Squad 2 wie das genaue Gegenteil von kreativer Freiheit!

Ein Team aus psychopatischen Schurk*innen und Antiheld*innen, die von der Regierung überwacht und auf ein Himmelfahrtskommando geschickt werden - genau das ist auch schon die Handlung des ersten Suicide Squad-Films. Fast wirkt es so, als hätte James Gunn die Geschichte von David Ayers Version abgepaust, um das Grundkonzept für sein Reboot einfach nochmal zu verwenden.

James Gunn dürfte in seinem Suicide Squad-Film genug eigene Akzente setzen

Trotzdem bin ich sicher, dass Suicide Squad 2 als Reboot eigenständig genug wird und wir keine bloße Kopie von Teil 1 bekommen. Nachdem David Ayers Vision vom Studio heftig verändert und umgeschnitten wurde, durfte sich James Gunn offensichtlich frei ausleben. Und auch wenn der Regisseur das Grundgerüst der Handlung übernommen hat, klingt Gunn nach der idealen Wahl für einen Suicide Squad-Film.

Der Amerikaner hat bereits bewiesen, dass er ein Team schräger Außenseiter-Figuren wie im Guardians of the Galaxy-Franchise charismatisch bündeln kann. Daneben hat Gunn auch eine wilde Troma-Vergangenheit bei der US-Filmschmiede, die für derbe Gewalt und schmutzige Unterhaltung steht. Beides in Kombination klingt nach idealen Voraussetzungen für ein tolles Suicide Squad-Reboot.

Schaut hier noch unser Ranking zur Zukunft des DC-Filmuniversums!

The Batman und die Zukunft vom DC im Ranking | Von Snydercut bis Wonder Woman

In Deutschland soll der DC-Blockbuster The Suicide Squad am 5. August 2021 in die Kinos kommen.

Klingt die Handlung des Suicide Squad-Reboots für euch auch so einfallslos oder kommt es auf andere Sachen an?