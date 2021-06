Sündhaft teures Schlachten-Fest bald bei Netflix: Trailer erinnert an Herr der Ringe & brennt euch die Augen raus

Wer die Schlachten in Herr der Ringe nicht episch genug fand, sollte sich Netflix' Dynasty Warriors vormerken. Die bildgewaltige Verfilmung der beliebten Action-Game-Reihe startet bald.

Menschen, die mit einem Hieb ihrer Lanze ganze Garnisonen wegpusten und Pferde, die leichthufig über Dächer springen? Das kann nur Dynasty Warriors sein. Die Realverfilmung der beliebten Hack and Slash-Game-Reihe aus dem Hause Koei Tecmo startet bald auf Netflix – und der Trailer brennt euch mit wahnsinniger Fantasy-Action die Augen aus dem Kopf.



Die riesigen Schlachten in Dynasty Warrior erinnern an die spektakulärsten Gefechte in Der Herr der Ringe – nur sieht das hier alles wesentlich trashiger und abgefahrener aus. Der visuelle Vergleich kommt auch nicht von Ungefähr, denn Dynasty Warriors wurde sowohl in China als auch in Neuseeland, der ikonischen Herr der Ringe-Location, gedreht.

Überzeugt euch selbst im Netflix-Trailer zum abgedrehten Schlachten-Epos Dynasty Warriors. Den könnt ihr oben im Player anschauen.

Worum geht es in dem neuen Netflix-Film Dynasty Warriors

Der Film basiert lose auf realen historischen Ereignissen sowie auf Luo Guanzhongs Roman Die Geschichte der Drei Reiche aus dem 16. Jahrhundert. Die Handlung spielt zur Zeit der Han Dynastie (3. Jahrhundert) und dem Aufstand der Gelben Turbane. Durch die Hilfe seiner treusten Mitstreiter Guan Yu und Zhang Fei kann der Kommandeur Liu Pei den historischen Bauernaufstand erfolgreich beenden.

Dynasty Warriors

Die Unruhen im Reich nutzt der niederträchtige Dong Zhuo, um Einfluss am kaiserlichen Hofe zu gewinnen und die Macht an sich zu reißen. Drei Helden schließen sich daraufhin zusammen, um gegen Dong Zhuos General Lu Bu in die Schlacht zu ziehen. Mit ihren mächtigen Fähigkeiten müssen sie gegen riesige Gegnerhorden ankämpfen.

Die Fakten: Wann kommt Dynasty Warriors zu Netflix und mehr

Wann startet das Action-Epos? Dynasty Warriors startet am 1. Juli 2021 bei Netflix.



Egal ob Cyberpunk, Resident Evil oder Assassin's Creed: Netflix will mit zahlreichen kommenden Projekten Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Um sein Portfolio an opulenten Videopiel-Verfilmungen zu erweitern, hat sich der Streamer die Rechte an der Adaption von Dynasty Warriors gekrallt. Gerüchten zufolge soll Netflix dafür eine achtstellige Summe hingeblättert haben, wie Archyde berichtet.

Legolas lässt grüßen

Wer steckt hinter der Dynasty Warriors-Verfilmung? Inszeniert wurde der Film von Roy Chow (Rise of the Legend). Der Cast besteht aus für westliche Zuschauende eher weniger bekannten Gesichtern, darunter Suet Lam, Han Geng, Justin Cheung, Kai Wang und Tony Yang.

Ebenfalls zur Besetzung gehört Louis Koo, der zuletzt als Produzent am Netflix-Antimations-Hit Die Mitchells gegen die Maschinen beteiligt war.



Dynasty Warriors ist etwas für Fans von epischen Schlachten wie in Red Cliff, Warlords oder überdrehter Kampf-Action wie in Kingdom.

