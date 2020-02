Super Dragon Ball Heroes Staffel 2: Die wichtigsten neuen Charaktere erklärt

Bald ist es soweit und die 2. Staffel von Super Dragon Ball Heroes startet inklusive einiger neuer Charaktere. Nachfolgend stellen wir euch die wichtigsten neuen Figuren vor.

Bisher sahen wir Son-Goku und seine Freunde in Super Dragon Ball Heroes etwa gegen den bösen Saiyajin Cumber auf dem Prison Planet oder in einem spektakulären Kampf gegen Schurke Hearts antreten. Ihr bald beginnender Kampf wird jedoch alles bisher Dagewesene übersteigen, denn mit Mechikabura kehrt ein uraltes Böses zurück. Die bald startende 2. Staffel führt noch weitere neue Charaktere ein, die wir euch nachfolgend vorstellen.

Super Dragon Ball Heroes-Bösewicht Nr. 1: Mechikabura

Erstmals werden wir in Super Dragon Ball Heroes den bösen Magier Mechikabura sehen, welcher bereits auf eine lange, bewegte Geschichte zurückblicken kann. Er selbst ist uralt und war einstmals ein Anwärter auf den Posten des Kaioshin der Zeit. Aufgrund seiner verdorbenen, niederträchtigen Natur wurde Mechikabura diese Rolle jedoch verwehrt und er musste fortan in der Verbannung an einem Ort jenseits von Zeit und Raum existieren.

Dort gründete Mechikabura das sogenannte Dunkle Königreich (Dark Empire), zu dessen Herrscher er aufstieg, was ihm den Titel Dunkler König einbrachte. Später wurde er von seiner einstigen Konkurrentin Chronoa, der Kaioshin der Zeit, in einem Zeitriss versiegelt. Mechikaburas Königreich bestand zwar fort, doch es schrumpfte und aus ihm gingen die sogenannten Time Breaker hervor, deren Ziel es war, ihren König zu befreien.

© Bandai Namco Entertainment Mechikabura in seiner entfesselten Form

Mechikabura ist ohne Übertreibung der mächtigste Gegner, dem Son-Goku & Co. jemals gegenüberstanden - nicht umsonst trägt er ebenfalls den Titel Gott des Bösen. Verglichen mit seiner Macht in seiner perfekten Form sind unsere Helden kaum der Rede wert, weshalb es nicht verwundert, dass er es mit Vegetto: Xeno als Vierfachen Super-Saiyajin und Trunks: Xeno als Super-Saiyajin Gott gleichzeitig aufnehmen konnte. Unseren Helden droht ein harter Kampf, sollte Mechikabura jemals seinem Gefängnis entfliehen können.

Super Dragon Ball Heroes-Bösewichte Nr. 2+3: Mira & Towa

Towa ist eine Dämonin und brillante Forscherin aus der Zukunft, deren Treue dem Dunklen Königreich gehört. Sie kreierte ihren Partner Mira aus den Zellen der stärksten Krieger der Geschichte (Cyborgs, Dämonen, Menschen, Saiyajin). Als Anführer der Time Breaker stürzen sie verschiedene Zeitlinien ins Chaos, um Mechikabura zu befreien. Sowohl Mira als auch Towa wurden von Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama erschaffen.

© Bandai Namco Entertainment Mira und Towa

Towa ist eine begnadete Magierin sowie ausgezeichnete Taktikerin, die jedoch eher selten an physischen Konfrontationen teilnimmt, weshalb sich ihre wahre Kraft nur schwer einschätzen lässt. Mira hingegen ist ein wahres Kraftpaket, der es in seiner stärksten Form selbst mit Gegnern wie Son-Goku als Super-Saiyajin Blue spielend leicht aufnehmen kann.

Super Dragon Ball Heroes-Held Nr. 1: Trunks: Xeno

Dieser Trunks lebte ein sehr ähnliches Leben wie die uns aus Dragon Ball Z und Dragon Ball Super bekannte Version des Charakters. Nachdem er in seiner Zeit die Welt vor den Cyborgs gerettet hat, fand er sich jedoch im Zeit-Nest wider. Chronoa, die Kaioshin der Zeit, erklärt Trunks: Xeno dort, er habe mit seinen Zeitreisen gegen göttliches Recht verstoßen und müsse fortan als Mitglied der Time Patrol die Dragon Ball-Geschichte beschützen.

© Bandai Namco Entertainment Trunks: Xeno als Super-Saiyajin Gott

Im Vergleich zum uns bekannten Trunks ist Trunks: Xeno hingegen bedeutend stärker. Er verfügt über die Kraft, sich in einen Dreifachen Super-Saiyajin sowie einen Super-Saiyajin Gott zu verwandeln. Trunks: Xeno ist zudem ein exzellenter Schwertkämpfer, auch wenn er gegen Mechikabura selbst mit der Macht eines Gottes keine Chance hat.

Super Dragon Ball Heroes-Held Nr. 2: Chronoa

Chronoa ist die Kaioshin der Zeit und somit eine der höchsten Gottheiten des 7. Universums. Vor Urzeiten konkurrierte sie mit Mechikabura um diesen Posten und versiegelte ihn in einem Zeitriss, nachdem seine wahre böse Natur aufgedeckt worden war. Nachdem sie Trunks: Xeno zu sich holte, riefen sie die Time Patrol ins Leben, deren Aufgabe es ist, die uns bekannte Geschichte des Dragon Ball-Universums zu beschützen.

© Bandai Namco Entertainment Chronoa

Als Kaioshin der Zeit kann sie selbige manipulieren, um etwa Gegner in ihr einzufrieren. Allerdings hält diese Fähigkeit gegen besonders starke Krieger nicht allzu lange an. Setzt Chronoa hingegen ihre wahre Macht frei, kann sie die Zeit selbst nach ihrem Willen kontrollieren. Physisch kann sie einen Gegner wie Mechikabura zwar selbst in dieser Form noch nicht besiegen, doch sie ist in der Lage, ihn zu versiegeln.

Super Dragon Ball Heroes-Held Nr. 3: Tokitoki

Eine Schlüsselfigur im kommenden Handlungsstrang spielt ein kleiner, unscheinbarer Vogel namens Tokitoki, der gemeinsam mit Chronoa im Zeit-Nest lebt. Tokitoki ist deshalb so besonders, da er ein göttlicher Vogel ist, der die Fähigkeit besitzt, die Zeit selbst zu erschaffen. Entsprechend verwundert es nicht, dass es die Time Breaker und das Dunkle Königreich auf den kleinen Vogel abgesehen haben.

© Bandai Namco Entertainment Tokitoki auf Chronoas Kopf

Tokitoki kann also die Zeit selbst erschaffen, doch wie macht er das? Nun, indem er Eier legt, denn eines davon enthält genug Zeit für ein gesamtes Universum! Alternativ könnte eines seiner Eier ebenfalls dazu genutzt werden, das verwüstete Dämonenreich wiederherzustellen. Da Tokitoki körperlich äußerst schwach ist, muss er von starken Kriegern wie Trunks: Xeno beschützt werden.

Ob es unseren Helden tatsächlich gelingen wird, den kleinen Tokitoki zu beschützen und die Auferstehung des Dämonen-Gottes Mechikabura zu verhindern, erfahren wir ab dem 5. März 2020 in den neuen Episoden von Super Dragon Ball Heroes.

Was haltet ihr von den neuen Super Dragon Ball Heroes-Figuren und freut ihr euch auf die neuen Folgen des Anime?