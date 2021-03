Superheldenfilm-Highlight bei Netflix: Marvel kann einpacken, Melissa McCarthy hat jetzt Superkräfte

Die Avengers können einpacken, wenn Melissa McCarthy und Octavia Spencer in Netflix' Thunder Force auf den Plan treten. Schaut euch hier den Trailer für die Superheldenfilm-Spaß an.

Melissa McCarthy und Octavia Spencer werden zu Superheldinnen im kommenden Netflix-Spaß Thunder Force. Der erste Trailer zum Action-Abenteuer lockt nicht nur mit ein paar Referenzen an die großen Superheldenfilm-Vorbilder von DC und Marvel (Stichworte: Kiss from a Rose und Thunderstruck).

Er verspricht auch einen kurzweiligen Spaß, in dem zwei Heldinnen des Alltags auf einmal unglaubliche Kräfte erhalten.

Schaut euch den deutschen Trailer für Thunder Force bei Netflix an:

Thunder Force - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in dem Netflix-Superheldinnen-Abenteuer?

In der Welt von Thunder Force gibt es keine Superheld*innen - bis Wissenschaftlerin Emily (Octavia Spencer) ein mittel entwickelt, das normalen Menschen Superkräfte verleiht. Eher ungewollt wird ihre entfremdete Freundin aus der Kindheit, Lydia (Melissa McCarthy) zum ersten Versuchskaninchen. Schon bald treten die beiden Frauen als Thunder Force gegen die Bösewichte von Chicago an (u.a. Bobby Canavale).

Die Fakten zu Thunder Force: Wann kommt der Superheldinnen-Spaß zu Netflix und mehr

Wann kommt Thunder Force zu Netflix? Aktuell gibt es noch keinen Starttermin für Thunder Force. Allzu lange dürfte der Film aber nicht auf sich warten lassen.

Wer gehört zur Besetzung? Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer (Ma) und die zweifach oscarnominierte Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) führen die Actionkomödie an.

Den Bösewicht mit dem schnieken Namen The King spielt Bobby Cannavale (Ant-Man and the Wasp), während Jason Bateman (Ozark), wie schon im Trailer zu sehen, "The Crab" spielt. Mit Pom Klementieff ist zudem ein echter Star aus dem Marvel Cinematic Universe an Bord.

Wer steckt hinter dem Netflix-Film? Melissa McCarthys Ehemann Ben Falcone führt erneut Regie und schrieb den Film auch. Falcone zeichnete zuletzt auch für Superintelligence verantwortlich.

Thunder Force ist etwas für Fans von: Spy - Susan Cooper Undercover, The Boys und Brautalarm.

