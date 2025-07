Superman trifft The Rookie: Nathan Fillion will ein DC-Spin-off mit "Detektivarbeit"

Nach seinem Auftritt im DC-Blockbuster Superman möchte Nathan Fillion das Superhelden-Universum mit der Aufklärung von Kriminalfällen wie in The Rookie verbinden.

The Rookie-Fans dürfen ihren großen Helden Nathan Fillion aktuell mal wieder auf der Kinoleinwand bewundern. In Action-Blockbuster Superman schlüpft der Schauspieler in die Rolle des DC-Helden Green Lantern alias Guy Gardener und sorgt dort als Teil der Justice Gang für Recht und Ordnung. Wenn es nach Fillion ginge, sind die Abenteuer der neuen Gruppe noch lange nicht auserzählt. Im Gegenteil hat er eine spezifische Vorstellung davon, was als Nächstes für seine Figur kommt – und sie erinnert zumindest entfernt an eine gewisse Serie.

The Rookie-Star Nathan Fillion kann dem Krimi-Genre nicht lange fernbleiben

Im Interview mit CinemaBlend wurde Fillion gemeinsam mit seinen Justice Gang-Kolleg:innen Isabela Merced, Anthony Carrigan und Edi Gathegi nach ihren Zukunftswünschen im DC-Universum gefragt. Fillion hatte hier eine klare Antwort:

In diesem Film muss sich die Justice Gang mit einigen gigantischen körperlichen Gefahren auseinandersetzen. Ich würde sie gerne dabei sehen, ein Mysterium zu entschlüsseln. Lasst sie ein bisschen Detektivarbeit leisten. Die Straßen unsicher machen.

Auch interessant:

Die neue The Rookie-Serie spielt 1000 Kilometer weiter nördlich

Wie es aussieht, schlägt Nathan Fillions Herz doch weiterhin für das Krimi-Genre, in dem er sich seit nunmehr 7 Staffeln für The Rookie aufhält. So ist es vielleicht naheliegend, dass er einzelne Elemente davon in seine DC-Rolle einbringen möchte. In Co-Star Isabela Merced hat er mit dieser Idee jedenfalls bereits eine Unterstützerin gefunden. So ergänzte sie:



Ich liebe Mystery[-Krimis]. Vor allem mit Ensembles wie in Knives Out.

Ob wir die Justice Gang tatsächlich in einem Knives Out-Mysterium sehen werden, wird die Zeit zeigen. Als Nächstes kehrt Nathan Fillion in der DC-Serie Lanterns in seine Rolle als Green Lantern zurück. Ansonsten erwarten uns in den nächsten Jahren unter anderem die Titel Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface sowie Peacemaker Staffel 2 aus dem Hause DC.

Wann kommt The Rookie Staffel 8?

Alle The Rookie-Fans dürfen sich hingegen auf die 8. Staffel der beliebten Krimi-Serie freuen, in der Nathan Fillion natürlich als Polizist John Nolan zurückkehren wird. Die neue Season wird voraussichtlich Anfang 2026 starten.