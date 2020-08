Supernatural Staffel 15: Jetzt steht der Termin für das Finale fest

Nach 15 Staffeln ist Supernatural nun direkt in die Zielgerade eingebogen. The CW hat endlich den Start der verbleibenden sieben Episoden bekannt gegeben.

In einer anderen Welt hätten wir das Ende von Supernatural vermutlich schon längst gesehen. Aufgrund des Coronavirus musste die Arbeit an der 15. Staffel der Mysteryserie jedoch unterbrochen werden, sodass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden konnte.

Seitdem fragen sich die Fans nicht nur wie, sondern vor allem auch wann die Geschichte der Winchester Brüder zu Ende geht. Via Deadline erreichen uns nun die neuen Termine für die Herbstsaison von The CW und der wichtigste Start dürfte fraglos jener der verbleibenden sieben Episoden von Supernatural sein.

Supernatural Staffel 15 kehrt im Oktober 2020 zurück

Am 8. Oktober 2020 kehrt die 15. Staffel von Supernatural in den USA ins Fernsehen zurück. Das allerletzte Kapitel wird dann am 19. November 2020 auf The CW ausgestrahlt.

Darüber hinaus kündigte der Sender ein einstündiges Special an, das den Titel Supernatural: The Long Road Home trägt und direkt im Anschluss an das Finale gezeigt werden soll. Fertiggestellt sind die letzten Supernatural-Folgen allerdings noch nicht. Erst mit dem heutigen Tag kehrt die Produktion in Vancouver aus der durch Corona bedingten Pause zurück.

Unklar ist derweil, wann das Supernatural-Finale nach Deutschland kommt. Bisher waren die neuen Episoden einen Tag nach US-Ausstrahlung auf Amazon Video in der Originalversion zum Kauf verfügbar. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte später bei Sky. Bis dato wurde aber noch ein konkretes Datum angekündigt.

