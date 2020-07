Alles zum großen Finale von Supernatural: So geht es in Staffel 15 zu Ende

Wir haben für euch auf einen Blick alle Infos, die ihr über die 15. und leider letzte Staffel von Supernatural wissen müsst. Wann kommt das Finale nach Deutschland und wie geht die Serie zu Ende?

Achtung, Spoiler zu Supernatural: "Willkommen zum Ende", meint Gott zu Sam und Dean im Finale der vorletzten, 14. Staffel von Supernatural. Staffel 15 schreitet derzeit mit großen Schritten dem endgültigen Aus dieser Serie entgegen, die uns seit eineinhalb Jahrzehnten begleitet. Das Ende ist schwer zu verkraften. Deshalb greifen wir eurer Psychohygiene unter die Arme und bereiten euch mental auf die allerletzten Folgen im Herbst 2020 vor.

Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr zum Ende wissen müsst - und noch ein paar Infos mehr. Erst klären wir die Eckdaten und dann gehen wir auf den Inhalt ein, denn es ist die beste Staffel seit Jahren.

Wann und wo läuft Supernatural Staffel 15 in Deutschland?



In den USA läuft die 15. Staffel Supernatural seit dem 10.10.2019 immer donnerstags bei The CW. In Deutschland könnt ihr die neuste Folge immer einen Tag später am Freitag bei Amazon Video kaufen für 3,99 € in HD oder die ganze Staffel für 34,99 € in HD. Allerdings gibt es Staffel 15 derzeit nur in der englischen Originalversion, wahlweise mit englischen Untertiteln.

© The CW Supernatural: Jack und Castiel

Die deutsche Erstausstrahlung erfolgt immer bei Sky. Derzeit könnt ihr euch die 14. Staffel von Supernatural komplett bei Sky Ticket ansehen. Das große Finale, Staffel 15, wird dort voraussichtlich im Herbst 2020 zu finden sein.

Wann läuft die allerletzte Folge Supernatural?

Die letzte Folge Supernatural sollte ursprünglich am 18. Mai 2020 bei The CW ausgestrahlt werden und damit am 19. Mai 2020 in Deutschland bei Amazon Video sein. Allerdings wurde die Produktion der Serie zwei Folgen vor dem Ende für einige Wochen gestoppt als Schutzmaßnahme gegen den Coronavirus.

Mittlerweile wurde offiziell angekündigt, dass die letzten Folgen Supernatural im Herbst 2020 bei The CW ausgestrahlt werden.

Wie viele Episoden hat Staffel 15?

Die finale 15. Staffel wird wie auch die 14. Staffel insgesamt 20 Episoden umfassen.

© The CW Supernatural: Dean und Sam

Netflix kickte Supernatural leider aus dem Programm

Mit 10 Staffeln bot Netflix bis zum 14.11.2018 hinter Amazon den größten Supernatural-Fundus in Deutschland. Leider nahm der Streaming-Dienst die Serie doch sehr überraschend im Herbst letzten Jahres aus dem Programm.

Warum endet Supernatural nach Staffel 15?

Nach vielen Spekulationen, warum zur Hölle Supernatural endet, nannten Sam- und Dean-Darsteller Jared Padalecki und Jensen Ackles die Gründe für das Aus. Die Serie solle enden, solange sie noch gut ist. Sowohl Fans als auch Stars der Serie reagieren schockiert und dankbar zugleich.

Der Trailer zum großen Supernatural-Finale

Zur finalen 15. Staffel Supernatural gibt es einen zweiminütigen Trailer:

Supernatural - S15 Trailer Believe (English) HD

Das dramatische Staffel 14-Ende gibt den Kurs fürs Finale vor

Gott ist böse. Sam und Dean müssen sich am Ende von Staffel 14 gegen Gott höchstpersönlich behaupten, neben Amara dem mächtigsten Gegner bisher. Als die Winchesters und Castiel sich weigern, Jack zu töten (der aus Versehen Mary umbrachte), übernimmt es Gott selbst. Er ermordet Jack und stürzt die Erde in eine Apokalypse.

© The CW Supernatural: Das Finale von Staffel 14

In der letzten Szene fahren zahlreiche Seelen aus der Hölle in ihre irdischen Körper. Jack wiederum erwacht in der Leere, wo der Tod auf ihn wartet, um mit ihm zu reden. Mittlerweile wissen wir, welchen Plan die beiden gegen Gott aushecken. Es gilt, den Schöpfer allen Lebens zu besiegen.



Kurz vorm Ende erkennt Castiel jedoch: "Autoren lügen." Zwar bezieht er sich dabei auf Gott, jedoch könnten sich die Supernatural-Schreiber direkt adressiert haben und ein paar Überraschungen planen, die mit der bisherigen Logik brechen.

In jedem Fall sollten wir uns auf emotionale Abschiede gefasst machen. Waren Tode in der Vergangenheit von Supernatural meist keine große Sache, erhalten sie in der finalen Staffel eine Endgültigkeit.

Hört unseren Podcast dazu: Warum Supernatural so einzigartig ist

In der Supernatural-Folge unseres Podcasts Streamgestöber erklären Max, Andrea und Esther, was die Serie so besonders macht und warum ihr das hohe Serien-Alter nichts anhaben kann.



Diese Fragen müssen in Staffel 15 beantwortet werden

Wir haben für euch die größten Fragen aufgelistet, die im Supernatural-Finale nicht unbeantwortet bleiben dürfen, unter anderem:

Was ist mit dem Antichrist-Jungen aus Staffel 5 passiert?



Holt sich die Leere im Supernatural-Finale Castiel zurück?

Warum stechen Sam und Dean Dämonen einfach ab?



Was treiben eigentlich die Apokalyptischen Reiter?

Finale Besetzung: Das ist der Cast von Staffel 15

Fix mit dabei sind alle, die am Ende von Staffel 14 eine Rolle spielen.

© The CW Supernatural: Gott

Achtung Spoiler: Die größten Rückkehrer & Cameos in Staffel 15

Mit der wunderbaren Rückkehr von Jake Abel wird in der 15. Staffel das größte Rätsel nach 10 Jahren endlich gelüftet. Abel verkörperte in der 4. und 5. Staffel Sam und Deans Halbbruder Adam. Nachdem er seinen Körper als Hülle für Erzengel Michael anbot, stürzte er gemeinsam mit Sam (unter der Kontrolle von Lucifer) zurück in den Käfig.

Auch ein düsterer Fanliebling wird in der 15. Staffel erneut in Supernatural zu sehen sein. Die Finsternis alias Amara (Emily Swallow) kehrt als Gottes übermächtige Schwester zurück. In Staffel 11 sorgte sie für Angst und Schrecken und konnte nur durch ein Bündnis zwischen den Winchesters, Lucifer und Gott alias Chuck aufgehalten werden. Nach einem versöhnlichen Abschied bleibt jedoch abzuwarten, auf wessen Seite Amara in der 15. Staffel stehen wird.

© The CW Supernatural-Rückkehrer in Staffel 15: Adam, Ketch, Amara & Eileen

Ebenfalls gibt es ein emotionales Wiedersehen mit der Jägerin Eileen Leahy (Shoshannah Stern), die sogar in einen romantischen Plot mit Sam verwickelt wird. Wir dürfen ein letztes Mal den Geist unseres Lieblingspropheten Kevin Tran (Osric Chau) sehen und über Arthur Ketchs (David Haydn-Jones) Flirt mit Roweena lachen.

Ebenfalls in Cameos gab es bisher in Staffel 15 Jody Mills (Kim Rhodes) und Deans einzigen Freund Benny Lafitte (Ty Olsson) zu sehen. Leider müssen wir uns von manchen Gaststars in Staffel 15 auch schon vorzeitig endgültig trennen.

Diese Figuren wollen wir in Staffel 15 auch noch sehen

Zusätzlich gibt es zahlreiche Stars aus den letzten Jahren, die im Supernatural-Universum am Leben sind und die wir wirklich gern im Finale sehen würden:

© The CW Supernatural: Wayward Sisters

Natürlich gibt es von Crowley bis Ellen und Jo Dutzende tote Figuren, die einen Gastauftritt verdienen. Unter anderem möchte The Walking Dead-Star Lauren Cohan, die in Staffel 3 als Diebin Bela Talbot ein Hauptcharakter war, im Finale dabei sein. Dass wir die Eltern von Sam und Dean wiedersehen ist dahingegen unwahrscheinlich, denn Mary und John sind glücklich im Himmel vereint und hatten gerade erste ihre todtraurige und perfekte Reunion.

Geht es nach Staffel 15 mit Supernatural-Spin-offs weiter?

Bisher wurden die beiden Spin-off-Versuche Supernatural: Bloodlines und Supernatural: Wayward Sisters im Keim erstickt und keine weiteren Serienableger bekanntgegeben. Vielleicht hilft das Ende der Mutterserie und die Sehnsucht der Fans nach frischem Supernatural-Content einem Spin-off auf die Sprünge.

Aktuell stehen die Aussichten allerdings eher schlecht, wie Showrunner Andrew Dabb in einem Interview zu verstehen gab. Der Sender The CW habe darauf derzeit "keinen Appetit," heißt es. Außerdem sei es laut Executive Producer Brad Buckner schwer, mit einem Spin-off an die Chemie der Supernatural-Stars heranzukommen.

Diesen Aussagen schloss sich auch The CW-Chef Mark Pedowitz an und betonte, dass eine Rückkehr von Supernatural nur unter einer Bedingung zustande käme: Die Stammbesetzung muss wieder dabei sein.

