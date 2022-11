Sylvester Stallone erklärt Story von geplantem Rambo-Streamingfilm – aber die größte Frage bleibt offen

Sylvester Stallone ist in ein neues Rambo-Projekt involviert. Die Story hat schon einen groben Rahmen, aber die Frage der großen Rückkehr ist noch nicht geklärt.

Die Rambo-Reihe ist mit Rambo: Last Blood eigentlich zu Ende gegangen. Auch Sylvester Stallone schloss eine Rückkehr recht kategorisch aus (via Movieweb ). Dennoch wird gerade an einem neuen Rambo-Projekt gearbeitet. Der Star erklärt nun die Story, aber die größte Frage lässt er unbeantwortet.

Der neue Rambo macht Fortschritte – aber spielt Sylvester Stallone mit?

Gegenüber dem Hollywood Reporter sagte er:

Der neue Rambo wird kommen. Ich wollte eigentlich etwas über Vietnam machen, wo Rambo dieser offenherzige Typ ist und sich dann zu dem Rambo entwickelt, [den wir kennen]. Aber [die Macher] wollen die Geschichte in der Gegenwart erzählen, in der ich dann die Fackel weitergebe.

Kommt Stallone also noch einmal als Rambo zurück? Diese Frage lässt der Star unbeantwortet. Aller eigenen Widerstände zum Trotz könnte er sich noch einmal zu einem wirklich letzten Auftritt breitschlagen lassen. Ansonsten ließe sich die Übergabe der Rambo-Tradition aber auch anders regeln. Etwa durch eine dem ersten Rambo vertrauten Figur, die seinem Nachfolger das Wichtigste beibringt.

Wann kommt der neue Rambo nach Deutschland?

Wann genau Rambos Abenteuer weitergehen oder an die nächste Generation weitergegeben werden, ist nicht bekannt. Sollte das Projekt in Kürze grünes Licht bekommen, könnten wir uns einen Starttermin Anfang 2024 vorstellen.

Was haltet ihr von dem neuen Rambo-Projekt?