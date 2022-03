Sylvester Stallone hielt ausgerechnet seine größte Action-Rolle für einen "Karriere-Killer"

Wenig hat Sylvester Stallones Werdegang so sehr geprägt wie seine größte Action-Rolle. Ursprünglich fürchtete der Star aber, damit seine Karriere zu zerstören.

Kaum ein Name steht so sehr für Action-Kino wie Sylvester Stallone. Und auch wenn der Action-Star womöglich bald Rambo und Rocky hinter sich lässt, hat ihn doch gerade die Rolle des brachialen Vietnam-Veteranen in Rambo letztlich zum Helden eines ganzen Genres werden lassen. Dabei hielt er sie zu Beginn für einen "Karriere-Killer".

Sylvester Stallone hasste seine größte Action-Rolle so sehr, dass er kotzen musste

So viel verriet der Star in einem Interview mit dem Talkmaster Howard Stern . Als ihm die Rolle zugetragen wurde, betrachtete er sie nämlich als einen Fehler:

Sie gingen für [die Hauptrolle in Rambo] wirklich jeden Schauspieler im System durch und sagten, 'Ok, [wir haben jetzt schon] De Niro, Nick Nolte und sogar Zippy den Affen [gefragt], lasst uns zu Sly damit gehen.' Ich sah mir das Ganze an und dachte, 'das ist ein Karriere-Killer.'

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Rambo an:

Rambo - Trailer (English) HD

Was Stallone in diesem frühen Stadium an der Rolle auszusetzen hatte, verrät er zwar nicht. Doch spätestens die erste Schnittfassung des Films ließ ihn dann wirklich um seine Laufbahn bangen:

[Die erste Fassung] war so schlecht. Ich und mein Manager kotzten [nach dem ersten Test-Screening] hinter das Kino. Wir versuchten, den Film zurückzukaufen und das Negativ zu verbrennen.

Denn wie selbst einige Action-Fans nicht wissen dürften, sollte der erste Rambo eigentlich ganz anders aussehen. Sylvester Stallone führt dazu aus:

[Der Film] war ursprünglich drei Stunden lang und anderthalb davon jagte ich Leute durch den Wald. Ich schoss dabei Eulen ab und sagte Dinge wie 'Nimm das, du Mäuse-mampfender Wichser'. [Schließlich meinte ich:] 'Lasst uns all meine Dialoge rausschneiden.' [Der Film] wurde von drei Stunden auf 90 Minuten gekürzt. [Und] er funktioniert.

Rambos (bisher) letzter Auftritt: Trailer zu Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood - Trailer 2 (Deutsch) HD

Es ist ein Glück, dass sich Stallone ganz offenbar mit seinem Ansatz durchsetzen konnte: Rambos Schweigsamkeit macht ihn zu einer Mixtur aus traumatischem Schmerz und Ein-Mann-Armee, die perfekt auf den damaligen amerikanischen Zeitgeist passte und das knospende Bedürfnis nach überlebensgroßen Action-Helden stillte.

Der holprige Weg zu einem der größten Helden-Symbole der 80er und dem Fundament von Sylvester Stallones Action-Karriere dürfte dennoch viele überraschen. Und nicht wenige werden hoffen, dass der Star das Negativ der ersten Fassung am Ende doch nicht verbrannt hat.

