Sylvester Stallone lehnte Rolle in Tarantinos "schlechtestem" Film ab - weil sie zu brutal war

Für den Film, den Quentin Tarantino im Nachhinein als seinen "schlechtesten" beschreibt, bot er Sylvester Stallone die Hauptrolle an. Der lehnte ab, da er sie zu grausam fand.

Quentin Tarantinos Filme sind nichts für zarte Gemüter. Eines seiner Meisterwerke auf Netflix ist etwa auch nach 20 Jahren noch schockierend. Eine Figur war sogar für Sylvester Stallone zu grausam: Der Regisseur bot ihm die Rolle des Stuntman Mike in Death Proof - Todsicher an. Der Schauspieler lehnte das Angebot ab. Aufgrund seiner zwei jungen Töchter.

Quentin Tarantinos "schlechtester Film": Sylvester Stallone lehnte grausame Rolle ab

Das mag bei Stallones bluttriefender Filmographie zunächst seltsam scheinen, ist letzten Endes aber irgendwo verständlich. Denn Kurt Russells Fiesling-Rolle im Action-Thriller, den Tarantino einmal als seinen "schlechtesten Film" bezeichnet hat (via Hollywood Reporter ), ist nicht nur brutal, sondern ein grausamer Psychopath. Zur reinen Lustbefriedigung tötet er junge Frauen in seinem zur Mordmaschine umgebauten Auto. Stallone sagte dazu (via MacLean's ):

Ich sollte Kurt Russells Rolle spielen. Ich meinte, 'Unmöglich. Ich habe zwei Töchter und das Hobby dieses Typen ist es, Teenager in sein Auto zu setzen und sie in eine Mauer zu schmettern. Das wird [für mich] nicht klappen.'

Was für Sylvester Stallones Papa-Selbstverständnis zu viel war, galt dem kritischen Echo bei Kinostart eher als Pluspunkt des Films: Gerade Stunt- und Action-Sequenzen kamen in der Besprechung des Films häufig gut weg (via The Guardian ). Das galt weniger für die langen Dialog-Szenen des Films, wegen denen vielleicht auch Tarantino den Film als seinen Tiefpunkt betrachtet. Oder vielleicht hätte er statt Russell immer noch lieber Stallone gehabt.

