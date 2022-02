Tarantino-Meisterwerk jetzt bei Netflix: Die krasseste Szene schockt nach 20 Jahren immer noch

Quentin Tarantino ist ein Meister seines Fachs. Bei Netflix schafft es sein wohl kompaktester Film, Zuschauer in nur 99 Minuten völlig zu verstören.

Quentin Tarantino ist entweder ein Genie oder völlig überbewertet. Wer sich zu den Anhänger:innen seiner Filme zählt, blickt seinem Karriere-Ende wohl mit Trübsal entgegen oder hat, wie wir, ein paar Ideen für den Tarantino-Ruhestand. Oder aber er wendet den Blick gen Netflix. Dort wartet das blutige Kammerspiel Reservoir Dogs darauf, den euch (erneut) zu verstören. In nur 99 Minuten und mit einem traumatischen Höhepunkt.

Bei Netflix: Tarantinos grandioser Reservoir Dogs bei Netflix gipfelt in unfassbarer Szene

Tarantinos Erstling zählt für viele zu den Filmen, die man sich alle paar Jahre wieder ansieht, um erneut davon umgehauen zu werden. Reservoir Dogs ist die Ritter Sport unter seinen Filmen: Spannung und Lässigkeit, Popkultur und Brutalität werden zu einem stromlinienförmigen Geschoss, dass nicht eine Sekunde zu lang ist. Quadratisch, praktisch, blutig.

Schaut euch hier den Trailer zu Reservoir Dogs an:

Reservoir Dogs - Trailer (Deutsch)

Die Geschichte um eine Gruppe von Bankräubern (unter anderem Harvey Keitel, Tim Roth und Michael Madsen), die nach einem missglückten Überfall unter sich nach dem Schuldigen suchen, bietet Fans viele typische Tarantino-Momente: Kunstvoll inszenierte Dialoge (etwa über die Moral von Trinkgeld) und eine Myriade an Filmzitaten lassen Fans die Augen leuchten. Doch nichts ist vom Einschlag her vergleichbar mit dem blutrünstigen Höhepunkt des Films.

Wer Reservoir Dogs wirklich noch nicht gesehen hat, soll hier nicht gespoilert werden. Es ist eine Szene mit einem Ohr, einem Rasiermesser und einem fröhlichen Stealers Wheel-Song. Es gibt außerdem eine Tanzeinlage. Und Benzin.

Irgendwie scheinen fast alle Tarantino-Filme so eine Trauma-Szene zu haben: Eine Sequenz, die Lust und Grausamkeit so packend zusammenbringt, dass sie Erstzuschauer:innen die Jugend verdirbt. Der Keller aus Pulp Fiction. Samuel L. Jackson Kopfgeldjäger-Anekdote in Hateful Eight. Kurt Russells sadistischer Auto-Mord in Death Proof.

Dagegen ist Once Upon a Time...in Hollywood fast ein Sommerspaß. Blutig zwar, aber nicht verstörend. Vielleicht wird Tarantino ja altersmilde. Ich hoffe es nicht. Ich wünsche niemandem Verstörung oder Trauma, aber meinem Gefühl nach gehört es zu seinen Filmen irgendwie dazu.

