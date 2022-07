Sylvester Stallone nervt die Kritik an seinem Sci-Fi-Highlight seit 29 Jahren

Die kritische Abneigung gegen eines seiner besten Sci-Fi-Spektakel kann Sylvester Stallone nicht leiden. Ihm zufolge hat der Film viele heutige Phänomen vorausgesehen.

Viele von Sylvester Stallones Action-Klassikern sind zwar Fan-Kult, wurden aber von der Kritik zerrissen. Was den Star oft nicht zu tangieren scheint, schmerzt ihn bei einem Sci-Fi-Spektakel seit dem Kinostart 1993. Demolition Man war seiner Zeit weit voraus, so der Schauspieler. Und hat einen zweiten Teil verdient.

Sylvester Stallone fordert Neubewertung für seinen prophetischen Sci-Fi-Kracher

Demolition Man dreht sich um den grobschlächtigen Polizisten Spartan (Stallone) und seinen psychopathischen Erzfeind Phoenix (Wesley Snipes), die nach einer Zerstörungsorgie zur Strafe eingefroren werden. 2032 wird Spartan aufgetaut, um den entwischten Widersacher zu schnappen. Und lernt eine Zukunft kennen, die skurriler nicht sein könnte.

Genau daran begeistert sich Stallone seit 29 Jahren. Die Kritik am Film kann er nicht nachvollziehen, wie er auf Instagram zitiert. Dort teilt der Star den Kommentar eines Artikels.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die meisten Kritiker hielten den einzigartigen Film 1993 für "einen weiteren dummen Action-Streifen mit zu vielen Explosionen". Aber er prophezeite und parodierte die Political Correctness, toxische Männlichkeit, rassistische Vorurteile, Cancel Culture und mehr. Der Film war offensichtlich brillant. Er verdient mehr Anerkennung.

"Er hat mir immer Spaß gemacht", sagt Stallone dazu, "die Autoren waren ihr Zeit voraus." Die Demolition Man-Zukunftsvision sucht tatsächlich ihresgleichen. Stimmsteuerung, Videokonferenzen, Pandemie-Distanzmaßnahmen oder Arnold Schwarzeneggers politische Karriere sind nur einige der Voraussagen, die der Film mit jeder Menge spritzigem Humor in Szene setzt.

Schaut euch hier den Trailer zu Demolition Man an:

Demolition Man - Trailer (Deutsch) HD

Sylvester Stallone will seinen Sci-Fi-Hit bald fortsetzen

Sicherlich mit ein Grund, warum der Film für Stallone zum Hit wurde (via rogerebert.com ) und die negativen Kritiken (via Metacritic ) links liegen ließ. Ob er tatsächlich grundlegendes Unrecht wie rassistische Vorurteile oder das komplizierte Cancel Culture-Phänomen prophezeite, sei dahingestellt.

Tatsächlich wird laut einer Aussage Sylvester Stallones von 2020 an einem Sequel gearbeitet. Wie gut das in Zeiten alltäglicher Videokommunikation funktioniert, werden wir hoffentlich bald herausfinden. In jedem Fall handelt es sich dann um die verdiente Fortsetzung eines einzigartigen und endlos unterhaltsamen Films.

Sci-Fi-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Demolition Man?