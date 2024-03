Sylvester Stallone ultimativ gedemütigt: Jetzt musste der Action-Star auch noch den Anti-Oscar hinnehmen

Neben den Oscars wurden auch wieder die Goldenen Himbeeren verliehen. Zu den großen Verlierern des Abends gehört Sylvester Stallone für seine Action-Gurke The Expendables 4.

Gerade reden alle über die Oscars, doch wie jedes Jahr wurde kurz vor den Academy-Awards auch der Anti-Oscar verliehen. Zu den "Gewinnern" der diesjährigen Goldenen Himbeeren gehörte auch The Expendables 4. Action-Star Sylvester Stallone selbst wurde mit einem Razzie ausgezeichnet.

Sylvester Stallone bekommt Goldene Himbeere für The Expendables 4

Wie der Hollywood Reporter berichtet, zählt auch Sly zu den Stars, die bei der Goldenen Himbeere 2024 mit einem Negativ-Preis gekrönt wurden. Stallone wurde dabei in der Kategorie "Schlechtester Nebendarsteller" ausgezeichnet. Neben ihm bekam Megan Fox außerdem den Preis als "Schlechteste Nebendarstellerin" in The Expendables 4.

Zuvor musste Stallone schon ein vernichtendes Box-Office-Ergebnis verkraften. Mit einem Budget von 100 Millionen Dollar spielte The Expendables 4 laut Box Office Mojo weltweit nur knapp 38 Millionen Dollar ein. Ein absolut vernichtendes Ergebnis, nach dem die Zukunft der Action-Reihe besiegelt sein dürfte.

Wer dominierte die Verleihung der Goldenen Himbeeren 2024?

Zu den großen Gewinnern bzw. Verlierern des Abends gehört Winnie the Pooh: Blood and Honey. Die Slasher-Version des süßen Honigbären aus dem Hundert-Morgen-Wald wurde als schlechtester Film, für die schlechteste Regie, das schlechteste Drehbuch, das schlechteste Leinwand-Paar und als schlechtestes Remake ausgezeichnet.

Im Gegensatz zu The Expendables 4 hat das Horror-Desaster aber eine Zukunft. Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2 ist schon abgedreht und soll noch dieses Jahr erscheinen. Bei der Verleihung der Goldenen Himbeeren 2025 könnten wir also ein Déjà-vu erleben.

