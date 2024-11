Sylvester Stallones bester Action-Film kommt erstmals uncut: Sichert euch schnell die ultimative FSK 18-Edition, bevor sie ausverkauft ist

In Deutschland war Sylvester Stallones Action-Kracher John Rambo 15 Jahre lang indiziert. Nach der Listenstreichung erscheint der Film bald uncut als limitiertes Mediabook. Schlagt schnell zu!

Mit John Rambo hat Sylvester Stallone den wohl brutalsten Action-Film seiner Karriere geschaffen. Der vierte Teil der Reihe rund um den legendären Veteranen ist laut dem Star selbst auch der beste Action-Film, den er je gemacht hat.

In Deutschland war der extrem harte John Rambo von 2008 bis 2023 indiziert. Die Uncut-Version war in dieser Zeit nur über Umwege wie Händler in Österreich zu bekommen. Letztes Jahr wurde der Film dann endlich vom Index gestrichen. Jetzt steht fest, dass John Rambo hierzulande Ende Januar 2025 erstmals ungeschnitten als limitiertes 4K-Mediabook erscheint.

Das erwartet euch mit der neuen Uncut-Edition von John Rambo

Am 31. Januar 2025 veröffentlicht LEONINE John Rambo als limitiertes Mediabook. Darin enthalten ist der Film komplett unzensiert mit FSK 18-Freigabe in der Kinofassung und im Extended Cut. Laut Schnittberichte ist die verlängerte Fassung unter Rambo-Fans jedoch stark umstritten.

Das neue John Rambo-Mediabook bringt euch den Film in 4K- und Blu-ray-Qualität und kommt mit einem 44-seitigen Booklet daher. Der Extended Cut liegt ausschließlich in Blu-ray-Qualität auf Englisch mit deutschen Untertiteln bei. Als Bonus ist außerdem die Dokumentation To Hell And Back Day enthalten.

Das ist die Handlung von John Rambo

Im vierten Teil der Action-Saga lebt John Rambo (Sylvester Stallone) als Skipper im thailändischen Dschungel, um Menschen mit seinem Boot über den Fluss zu bringen. Als das Militär eine Gruppe Missionare (unter anderem Julie Benz und Paul Schulze) entführt, wird Rambo ungewollt in den burmesischen Bürgerkrieg gezogen.



