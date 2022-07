Taika Waititi macht sich über Thor 4-Szene lustig – und Marvel-Fans rasten aus

Um die Bezahlung von CGI-Künstlern tobt Streit. Thor 4-Regisseur Taika Waititi hat mit einem Kommentar nun den Zorn vieler Marvel-Fans auf sich gezogen.

Thor 4: Love and Thunder läuft seit kurzem im Kino. Das Kritik-Echo ist eher verhalten. Jetzt scheint Regisseur Taika Waititi mit einem unvorsichtigen Kommentar auch noch viele Marvel-Fans gegen sich aufzubringen. Und er macht sich ausgerechnet noch über seinen eigenen Film lustig.

Taika Waititi macht sich über Thor 4-Effekte lustig und Marvel-Fans reagieren empört

In einem Vanity Fair-Interview nahm der Marvel-Regisseur gemeinsam mit Valkyrie-Darstellerin Tessa Thompson eine Szene aus dem Film auseinander. Mit Blick auf die Animation der Figur Korg (Stimme im Original: Waititi) fragt er dabei: "Sieht das überhaupt echt aus? Muss [die Figur] nicht etwas blauer sein?" "Keine von [den Figuren] sieht echt aus", pflichtet Thompson in Bezug auf den computergenerierten Hintergrund bei. Genug Worte, um das Internet in Aufruhr zu versetzen.

"Da vernachlässigt man sein Privatleben, um die Marvel-Deadline zu schaffen. Nur damit Taika Waititi mit seinem Finger darin herumstochert", so ein wütender Fan. "Ein millionenschwerer Regisseur macht sich über deine Arbeit lustig, die du wegen ihm fünfmal vor der Deadline ändern musstest. Und das für einen Hungerlohn. Wahnsinn", schreibt ein anderer.

Hintergrund sind die Arbeitsbedingungen vieler VFX-Künstler in Hollywood, die aufgrund fehlender Gewerkschaft oft unterbezahlt sind. Einer solchen Praxis sollen sich nach Meinung mehrerer auch die Marvel Studios schuldig machen, die ein Community-Mitglied auch als "schreckliche Kunden" bezeichnet. Die Arbeit an Marvel-Serien habe ihn dazu gebracht, seinen Job aufzugeben.

Ob Waititis Kommentare unangemessen und Marvels Praktiken unmoralisch sind, ist eine Frage von Perspektive und Informationsstand. In jedem Fall wird der Erfolg vieler MCU-Blockbuster maßgeblich durch VFX mitgetragen. Die daran beteiligten Arbeitskräfte haben Respekt und gerechte Bezahlung verdient.

