Tarantino mag einen der meist verspotteten Superheldenfilme überhaupt – wollte ihn aber nicht selber drehen

Quentin Tarantino hat einen sehr eigenen Geschmack, was Filme angeht. Nicht immer folgt er dabei dem Mainstream – auch wenn das für viele unverständlich sein dürfte.

Regie-Legende Quentin Tarantino gehört sicher nicht zu den Menschen, die Trends hinterherlaufen. Alleine seine Liebe zu B-Movies zeugt bereits davon, dass er nicht nur auf den Mainstream abfährt, sondern seine eigene Sicht auf die Dinge hat. Wer das bezweifelt, möge seine Filme sehen. Als jedoch auf der Liste von Tarantinos Lieblingsfilmen von 2011 Green Lantern auftauchte, waren viele Fans verwirrt.

Tarantino steht offenbar auf Superheldenfilme – obwohl er selbst keine dreht

Auf der Website Tarantino Info sammeln Fans des Regisseurs alle möglichen Informationen über ihn und Interviews, die er gegeben hat. Dabei wurden auch zwei Jahre in Folge seine Lieblingsfilme von 2010 und 2011 veröffentlicht. Auf der Liste für 2011 gab es dabei eine Top 11 des Jahres sowie 18 weitere Filme, ohne eine bestimmte Reihenfolge. Insgesamt befanden sich vier Superheldenfilme auf der Liste, wobei es X-Men: Erste Entscheidung sogar in die Top 11 geschafft hat. Überraschend ist jedoch, dass auch Green Lantern auf der Liste steht, obwohl der Film ein verlachter Flop war.

Dass Tarantino Superhelden und Comics nicht abgeneigt ist, ist bekannt. Immerhin wollte der Regisseur in den 90ern gerne selbst einen Superheldenfilm drehen. In einem Interview mit MTV von 2009 erzählte er außerdem, dass er ein Comic-Fan ist und in seinen 20ern gerne solche Filme gemacht hätte. Leider kam der große Comicfilme-Boom erst, als er dem Genre entwachsen war. Dennoch wurde ihm laut dem Interview angeboten, selbst einen Green Lantern-Film zu drehen.

Obwohl er selbst den Film nicht drehen wollte, scheint er mit der Version von 2011 recht zufrieden zu sein. Was genau er an dem Film mag, steht nicht auf der Liste und wird ein großes Mysterium bleiben.