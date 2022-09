Tarantino-Meisterwerk ist noch möglich: Wann kommt Kill Bill 3?

Die ersten beiden Kill Bill-Filme mit Uma Thurman sind legendär. Doch wird Quentin Tarantino jemals Teil 3 seines Racheepos umsetzen? Die Signale sind gemischt.

Quentin Tarantino hat im Lauf seiner Karriere von Fortsetzungen abgesehen. Der US-amerikanische Regisseur, der durch Reservoir Dogs und Pulp Fiction bekannt wurde, konzentriert sich vorzugsweise auf originelle Stoffe, die Teile der Filmgeschichte zu neuem Leben erwecken. Die einzige Ausnahme ist sein zweiteiliges Kill Bill-Epos.



Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 kamen mit einem Jahr Abstand ins Kino – und das, obwohl Tarantino das Racheepos ursprünglich als einen großen Film geplant hatte. Schlussendlich wurde ein eindeutiger Schnitt gesetzt und die Geschichte geteilt. Seitdem fragen sich Fans, ob Uma Thurman als Beatrix Kiddo zurückkehrt.



Quentin Tarantino hat sehr konkrete Ideen für Kill Bill 3

Die Fragen nach Kill Bill: Volume 3 lassen sich bis in die 2000er Jahre zurückverfolgen. Schon im Zuge der Veröffentlichung der ersten beiden Teile 2003 und 2004 äußerte sich Tarantino zu der Möglichkeit, das blutrünstige Spektakel zur Trilogie auszubauen. Im Interview mit Entertainment Weekly verriet er sogar die Handlung.

Anfangs dachte ich, das wäre meine Dollar-Trilogie. Ich wollte alle zehn Jahr einen neuen Teil drehen. Aber ich brauche mindestens 15 Jahre, bis ich das wieder machen kann. Ich habe mir bereits eine komplette Mythologie überlegt: Sofie Fatale bekommt das ganze Geld von Bill. Sie wird Nikki großziehen und die nimmt es dann mit der Braut auf. Nikki verdient ihre Rache genauso, wie die Braut ihre verdient hat.

Trotz der konkreten Ideen wurde Kill Bill: Volume 3 bis heute nicht offiziell angekündigt. Ist das Projekt damit tot? Die Antwort ist ... kompliziert. Nicht zuletzt liebt es Tarantino, über potentielle Filme zu reden, auch wenn er diese nie umsetzt, angefangen bei dem Pulp Fiction-Ableger The Vegas Brothers bis hin zu seinem Star Trek-Film.

Auch auf Kill Bill kommt er regelmäßig zu sprechen. Zwischenzeitlich plante Tarantino sogar zwei Anime-Filme aus dem Rache-Universum, ganz zu schweigen davon, dass er neben Kill Bill: Volume 3 auch Kill Bill: Volum 4 mit Thurman ins Gespräch brachte. Konkrete Züge hat bisher jedoch keines der Projekte angenommen.

Maya Hawke und Zendaya für Quentin Tarantinos Kill Bill 3

Tarantinos Aussagen, ob er Kill Bill: Volum 3 dreht oder nicht, wechseln von Jahr zu Jahr. Mal ist es eine Zusage, mal eine Absage. Zuletzt zeigte er sich vor allem von einer Idee angetan: Sollte Thurman als Beatrix Kiddo zurückkehren, könnte ihre eigene Tochter, Maya Hawke, ihre Filmtochter, B.B., verkörpern. Einige Fans wünschen sich derweil Zendaya in der Rolle von Nikki, die den Tod ihrer Mutter, Vernita Green, rächen will.

Die Sache ist: Obwohl reichlich Erzählpotential und Talente vorhanden sind, wird Tarantino seine Karriere als Regisseur nach zehn Filmen beenden. Theoretisch hat er diese zehn Filme schon erreicht. Da er Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 aber als ein Werk betrachtet, bleibt noch ein Platz auf seiner Liste offen.

Seit Once Upon a Time ... in Hollywood rätselt die Filmwelt, welcher der letzte Film von Quentin Tarantino sein wird. Kill Bill: Volume 3 bietet sich durchaus an. Mit dem Epilog zu einer seiner prägendsten Geschichten könnte er sich in den kommenden Jahren aus dem Kino verabschieden. Ob das wirklich passiert, müssen wir abwarten.

