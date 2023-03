Tatort-Kommissar will Jesus-Tod aufklären: RTL-Doku klingt wie ein Witz, ist aber ernst gemeint

RTL und Jan Josef Liefers lösen das "größte Todesrätsel aller Zeiten": Jesus. Wir erklären, was hinter der bizarren Doku steckt und wann sie läuft.

Im letzten Jahr sendete RTL das Oster-Event Die Passion und brachte Trash-Herzen zum Leuchten. Alexander Klaws verkörperte auf einer Bühne im verregneten Essen den Heiland mit einer Performance für die Ewigkeit. Eigentlich sollte das Musical-Event jährlich stattfinden. Dieses Jahr fällt Die Passion aber leider aus. RTL nähert sich der Jesus-Saga diesmal anders an: Der Tod des Erlösers wird aus einer True-Crime-Perspektive analysiert. (Ja, wirklich.) RTL verpflichtete dafür das kompetenteste Personal, das es für Geld zu kaufen gibt.

Mit Jan Josef Liefers: Das passiert in Der Fall Jesus

Am Donnerstag, 6. April 2023, läuft die True-Crime-Jesus-Doku unter dem Titel Todesrätsel mit Tsokos und Liefers - Der Fall Jesus bei RTL. Sendezeit: 22.35 Uhr. Zur Auffrischung: Jesus Christus wurde in Jerusalem gekreuzigt, heute wird dieser Tag als Karfreitag begangen und die Auferstehung Jesu wiederum an Ostern gefeiert. Todesfälle, die nie aufgeklärt und zu den Akten gelegt wurden, nennt man Cold Case. Jesus Christus' immerhin 2000 Jahre alter Tod ist sozusagen der ultimative Cold Case, direkt gefolgt von der Eismumie Ötzi.

Wie genau läuft die Doku ab? Tatort-Komissar Jan Josef Liefers (Münster) und Gerichtsmediziner Michael Tsokos sind ein eingespieltes Team, sie arbeiteten bereits für die True-Crime-Serie Die Obduktion zusammen. (Die Obduktion bei RTL+ streamen *) Der Schauspieler schaut hier dem Gerichtsmediziner bei echten Fällen über die Schulter. Ähnliches passiert in Todesrätsel mit Tsokos und Liefers - Der Fall Jesus, nur eben unter gewaltigeren Vorzeichen. Sie gehen der Frage auf den Grund, wie Jesus starb und vor allem, wie er auferstehen konnte. So sieht das in der Sendung aus:

DWDL zufolge sprechen Liefers und Tsokos ergänzend mit Expert:innen und kirchlichen Würdenträgern. Ihre Theorien werden in einem Experiment auf die Probe gestellt.

Meint RTL diese Jesus-Doku ernst?

Auch wenn jeder Satz dieser Meldung April-Scherz schreit: Ja, RTL meint das offensichtlich alles todernst. Eine ironische Brechung bei der Untersuchung des "größten Todesrätsels aller Zeiten" (RTL bei Twitter) konnten wir nicht erspüren. Vielleicht geht das Konzept ja genau deshalb auf.

