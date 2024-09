Taucht Batman in The Penguin auf? Das Rätsel um Robert Pattinsons dunklen Ritter gelöst

The Penguin baut das von The Batman angestoßene DC-Universum aus. Werden wir in der Serie auch Robert Pattinson als dunklen Ritter sehen? Hier findet ihr die Antwort.

Vor zwei Jahren eroberte Robert Pattinson zum ersten Mal als Gothams Rächer die große Leinwand – und das mit großem Erfolg. Der von ihm angeführte The Batman verwandelte sich in einen der besten Superhelden-Blockbuster der vergangenen Dekade und legte den Grundstein für ein neues Universum: die Batman Epic Crime Saga.

Aktuell wird diese Saga um ihre erste Spin-off-Serie erweitert: The Penguin bringt uns in die verregneten Straßen der vom Verbrechen verseuchten Großstadt zurück. Colin Farrell versucht, als Oswald "Oz" Cobb die Macht im Untergrund an sich zu reißen und spielt die mächtigen Mafiafamilien mal mehr, mal weniger erfolgreich gegeneinander aus.

Ist Robert Pattinsons Batman in The Penguin?

Die kurze Antwort: Nein, Batman taucht nicht in The Penguin auf. Robert Pattinson hat keine neuen Szenen gedreht. Kein Cameo, keine Nebenrolle. Auch keine Post-Credit-Szene. The Penguin kommt komplett ohne Bruce Wayne aus.

Die lange Antwort: Moment, bei so viel Kriminalität muss Batman doch irgendwo sein? Ist er nicht schon mal mit Oz aneinandergeraten und hat den Schurken seitdem auf dem Schirm? Gerade jetzt, wo der Pinguin an Macht und Einfluss gewinnt, müssten bei dem dunklen Ritter alle Alarmglocken schrillen. Irgendetwas stimmt doch nicht, oder?

Gegenüber SFX erklärt Showrunnerin Lauren LeFranc:

Ich verstehe, warum die Leute Batman haben wollen oder denken, wenn Batman nicht in einer Serie oder einem Film vorkommt, hat er nicht die gleiche Wirkung. Ich finde, die Wirkung ist einfach anders: Matt [Reeves'] Filme erleben wir durch die Linse von Batman, man ist also hoch oben und schaut auf die Stadt herab. Bei Oz ist man in den Straßen der Stadt, im Staub, im Dreck und im Schmutz. Er schaut nach oben und will sich seinen Weg an die Spitze bahnen.

The Batman-Regisseur Matt Reeves fügt hinzu:

Ich habe das Gefühl, dass [die Serie] eine Erweiterung dessen ist, was im Grunde schon da ist. Wir wissen, dass dies die Welt von Batman ist. [...] Das Gespenst von Batman ist also da. Das Gespenst des Riddlers ist da. Das Gespenst von allem, was im letzten Film passiert ist, ist da. Das alles wirkt sich auf The Penguin aus. Genau das ist der Punkt, an dem wir beginnen.

Und diese Gespenster bekommen wir tatsächlich in The Penguin zu sehen oder zumindest zu spüren. Die Serie spielt sieben Tage nach dem Film und zeigt uns ein Gotham, das geprägt ist von den Folgen der Bombenangriffe des Riddlers. Die Straßen stehen unter Wasser. In den Nachrichten ist von einem Batman die Rede.

Theoretisch könnte Batman hier irgendwo zu erkennen sein. Es ist jedoch nicht die einzige Anspielung auf The Batman, die sich in The Penguin versteckt. Auch ein Riddler-Supporter hat sich in die Serie geschlichen. Die Batman Epic Crime Saga beweist hier dichtes Erzählen: Keine Figur und kein Ereignis des Vorgängers ist vergessen.

LeFranc und Reeves haben hinter den Kulissen offenbar eng zusammengearbeitet. Nicht nur setzt The Penguin wunderbar die Gotham-Geschichte von The Batman fort. Die Spin-off-Serie legt ebenfalls das Fundament für die Filmfortsetzung. Was in dieser genau passiert, erfahren wir 2026, wenn The Batman Part II ins Kino kommt.

Wie gut ist The Penguin? Das DC-Epos mit Colin Farrell im Serien-Check

Wo kann man The Penguin in Deutschland schauen?

The Penguin ist seit dem 20. September 2024 bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW zu sehen. Jeden Freitag wird eine neue Folge veröffentlicht. Insgesamt umfasst die 1. Staffel acht Episoden. Eine 2. Staffel wird es voraussichtlich nicht geben, da die Serie als Miniserie konzipiert wurde.

Wenn ihr noch mehr Einblicke zu The Penguin erfahren wollt, könnt ihr euch die neueste Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber anhören. Darin besprechen wir die neue DC-Serie und ordnen sie in das aktuelle Superhelden-Geschehen ein.



Hat The Penguin irgendetwas mit dem DCU zu tun? Was sind die Stärken und Schwächen des Spin-offs? Und kann sich die Serie wirklich mit dem HBO-Meilenstein Die Sopranos messen lassen? Im Podcast findet ihr Antworten auf alle wichtigen Fragen.

