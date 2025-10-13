Telefonjoker geht bei Wer wird Millionär? nach hinten los: Mutter lässt Sohn hängen

Wer bei Wer wird Millionär? bei einer Frage nicht weiterweiß, muss sich auf einen seiner Joker verlassen. Doch was macht man, wenn einer der Joker nicht zuverlässig ist?

Am Montag, den 6. Oktober mussten sich Kandidat Christopher Suhr und Günther Jauch bei Wer wird Millionär? einer besonderen Herausforderung stellen. Die Mutter des Kandidaten konnte als Joker nicht antworten, doch der Moderator ließ sich etwas Besonderes einfallen.

Wer wird Millionär: Telefonjoker geht nicht ran – Jauch spricht auf Anrufbeantworter

Bei der 16.000-Euro-Frage hatte Christopher Suhr aus Wedemark wirklich zu knabbern, denn er musste folgendes beantworten: "Als kreativer Kopf einer legendären Band sorgte Brian Wilson mit dem gleichnamigen Hit musikalisch für…?" Zur Auswahl standen "Smoke On The Water", "Good Vibrations", "A Hard Day’s Night" und "Sympathy for the Devil".



Der Kandidat gestand, dass es nicht seine Zeit war und wollte daher seine Mutter als Telefonjoker anrufen. Doch dann kam es zu einer Seltenheit bei Wer wird Millionär: Seine Mutter ging einfach nicht ans Telefon. Selbst unter ihren Ersatznummern war sie nicht zu erreichen. Da konnte Jauch die Situation nur mit einem Scherz lösen: "Ist das die Nummer Ihrer Ex-Frau?" Der Moderator ließ es sich dann auch nicht nehmen, am Ende noch auf ihren Anrufbeantworter zu sprechen.



Weitere TV-News:

Wer wird Millionär: Telefonjoker rief sogar noch zurück

Suhr musste dann auf eine andere Person als Telefonjoker ausweichen, die die Frage jedoch nicht beantworten konnte. Als Zusatzjoker meldete sich schließlich jemand, der dem Kandidaten die richtige Antwort "Good Vibrations" lieferte. Somit konnte sich Christopher Suhr die 16.000 Euro sichern.

Am Ende meldete sich aber die Mutter doch noch zurück und erklärte Jauch, warum sie nicht an das Telefon ging: Sie arbeitete zu dem Zeitpunkt im Pflegeheim und die dicken Mauern dort erschwerten den Empfang. Jauch stellte ihr probeweise noch einmal die Frage und sie konnte diese aus dem Stegreif beantworten. Schließlich kam Suhr auch ohne seine Mutter zurecht – wenn auch auf Kosten eines weiteren Jokers.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Wer die neueste Folge schon vorab schauen möchte, kann das mit einem RTL+-Abo tun.

