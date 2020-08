Tenet im Kino: Holt euch jetzt Tickets für Christopher Nolans Blockbuster

Seit heute könnt ihr euch im Vorverkauf Tickets für Christopher Nolans Tenet sichern. Der Blockbuster dürfte das große Highlight des ungewöhnlichen Kinosommers werden.

Seit Wochen sind zahlreiche Kinos in Deutschland wieder geöffnet, doch vielen Besuchern fehlen noch die großen Filme für eine Rückkehr in den dunklen Saal. Wegen der Corona-Pandemie sind die Starts der meisten amerikanischen Blockbuster für 2020 verschoben oder gestrichen worden, was sich im Programm der Kinos deutlich bemerkbar macht.

Ein großer Titel kommt jetzt aber doch noch, um möglichst viele Filmfans im Sommer in die Kinos zu locken. Nach mehreren Verschiebungen startet Ende August endlich Christopher Nolans neuer Blockbuster Tenet. Um den Start des Films jetzt nochmal zu untermauern, ist ab sofort der Ticketvorverkauf eröffnet.

Hier könnt ihr euch einen deutschen Trailer zu Tenet anschauen

Tenet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sichert euch jetzt Tickets für Christopher Nolans Tenet

Seit dem 12. August 2020 um 00:01 Uhr ist der Ticketvorverkauf für Tenet in Deutschland gestartet. Karten für den neuen Christopher Nolan-Blockbuster könnt ihr euch ab sofort bei den bekannten Ketten wie Cinemaxx, Cineplex und Cinestar oder in vielen weiteren Kinos sichern. Über DeinKinoticket.de könnt ihr zum Beispiel checken, wann und wo Tenet in eurer Stadt läuft.

Zum Vorverkaufsstart können wir euch auch noch ein brandneues Tenet-Poster präsentieren:

© Warner Bros. Tenet

In Tenet spielt John David Washington die Hauptrolle eines außergewöhnlichen Agenten, der mithilfe einer speziellen Technologie eine Katastrophe verhindern soll. Viel ist über die Handlung von Christopher Nolans neuem Werk ansonsten nicht bekannt. Wie immer hält der Regisseur die Spannung vor seinem neuen Film besonders lange hoch, um das Publikum wieder mit seiner gewohnten Mischung aus Blockbuster-Unterhaltung und komplexem Anspruch zu überraschen.

Aus ersten Trailern zu Tenet ging aber schon hervor, dass der Regisseur wieder einmal mit der Zeit experimentiert. Neben John David Washington spielen in dem Film unter anderem noch Robert Pattinson, Elizabeth Debicki und Kenneth Branagh mit. Ab dem 26. August 2020 soll Tenet dann endlich deutschlandweit im Kino starten.

