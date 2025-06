James Gunn ärgert sich über falsche Batman 2-Gerüchte: "Menschen sind gemein"

Müssen sich Fans um The Batman 2 Sorgen machen? Nein, sagt DC-Chef James Gunn, der sich in einem aktuellen Interview über die falschen Zukunftsgerüchte des Sequels empörte.

Es war sicherlich ein kleiner Schlag für DC-Fans, als der Kinostart von The Batman 2 im vergangenen Jahr ein weiteres Mal nach hinten verschoben wurde – und zwar auf den 1. Oktober 2027.

Unter einigen muss regelrecht Panik ausgebrochen sein, als dann vor wenigen Monaten nach einer falsch gedeuteten Aussage des Branchen-Insiders John Campea sogar Gerüchte die Runde machten, dass das Sequel um den düsteren Superhelden gänzlich von der Warner Bros.-Agenda gestrichen wird.

Diese sind jedoch haltlos, wie DC-Chef James Gunn (Guardians of the Galaxy) nun in einem aktuellen Interview mit Rolling Stone verdeutlichte und damit zugleich die Nerven sämtlicher Batman-Enthusiast:innen beruhigte.

James Gunn schimpft über Batman 2-Gerüchte – und schmettert sie ab

Auf die Frage hin, ob eine Mini-Chance bestehen würde, dass die als eigenständig angedachten Batman-Filme von Regisseur Matt Reeves doch noch in Zukunft Teil von Gunns verantwortetem DC Universe (DCU) werden, reagierte der Kreativkopf so:

Ich würde niemals nie sagen, denn man weiß ja nie. Aber es ist nicht wahrscheinlich. Es ist überhaupt nicht wahrscheinlich. Ich werde auch sagen, dass Batman 2 nicht gecancelt ist. Das ist die andere Sache, die ich die ganze Zeit höre. [...] Er ist nicht gecancelt. Wir haben kein Drehbuch. Matt ist langsam. Er soll sich Zeit lassen. Lasst ihn tun, was er tut. Gott, Menschen sind gemein. Lasst ihn sein Ding machen, Mann.

Damit ist klar, dass wir uns nach The Batman auf einen zweiten Einsatz von Robert Pattinson als Mann im gepanzerten Fledermauskostüm freuen dürfen. Es bleibt lediglich zu hoffen, dass die Wartezeit auf die Fortsetzung nicht noch länger ausfällt als ohnehin schon. Dass Reeves von Gunn und Co. ausreichend Zeit für das Drehbuch bekommt, ist in kreativer Hinsicht jedoch gewiss eine gute Nachricht.

Noch vor The Batman 2 im Kino: James Gunn startet DCU mit Superman-Film

Bis The Batman 2 in den Kinos läuft, werden mindestens drei Filme des DCU auf der großen Leinwand zu sehen sein. Gunn höchstpersönlich läutet das neue Universum mit seiner Version von Superman ein, die bereits am 10. Juli 2025 in unseren Kinos startet. 2026 sollen zudem die Filme Supergirl: Woman of Tomorrow und Clayface folgen.