The Batman: Der schaurigste Bösewicht hat überraschend viel mit einer großartigen Netflix-Serie zu tun

Der Riddler ist jetzt schon die bedrohlichste Figur aus dem kommenden Batman-Film. Im Interview hat der Regisseur neue Details und die Inspiration für den DC-Bösewicht verraten.

In knapp einem Monat startet mit The Batman einer der spannendsten DC-Filme seit langem im Kino. In dem Blockbuster bekommen wir nicht nur einen jüngeren Bruce Wayne (Robert Pattinson) zu sehen. Der traumatisierte Milliardär und Dunkle Ritter bekommt es auch mit mehreren Bösewichten zu tun.

Der schaurigste The Batman-Antagonist ist jetzt schon der Riddler (Paul Dano). In einem aktuellen Interview hat Regisseur Matt Reeves mehr über die mysteriöse Figur verraten und wie er von der Vorlage zu einer der besten Netflix-Serien inspiriert wurde.

Vorlage für The Batman: Der Comic Das erste Jahr in der Deluxe Edition *

Der Riddler aus The Batman wurde von Mindhunter geprägt

Schon der erste Clip aus dem kommenden DC-Blockbuster erinnerte mit seinem extrem düsteren Stil an Thriller wie David Finchers Sieben. Der Meisterregisseur war für Matt Reeves aber auch durch andere Werke eine große Inspiration.

Schaut hier noch den ersten Clip aus The Batman mit einem Riddler-Anschlag:

The Batman - Trailer The Funeral (English) HD

Im Interview mit dem Total Film-Magazin von GamesRadar sprach der The Batman-Regisseur darüber, dass er für die Darstellung seines Riddlers stark von dem Buch Mindhunter: Die spektakulärsten Fälle der FBI-Spezialeinheit für Serienverbrechen * inspiriert wurde:

Ich habe Mindhunter gelesen. Es ließ mich an den Zodiac-Killer denken und wie er tatsächlich dieses primitive Kostüm trug, das wirklich ein primitives Superheldenkostüm ist… das polizeiliche Fahndungsbild eines Schurken.

Und ich dachte: 'Oh, das ist wirklich beängstigend, die Vorstellung von Menschen, die wirklich Masken tragen und ihre Identität verbergen und Menschen terrorisieren und wie beängstigend das ist.' Und so fing ich an zu denken: 'Nun, es könnte eine Ursprungsgeschichte für den Riddler sein, und es könnte eine Ursprungsgeschichte für einige dieser anderen Charaktere sein'.

Das erwähnte Buch diente wiederum als Vorlage für die Netflix-Serie Mindhunter unter der kreativen Leitung von David Fincher. Mit einem Punktedurchschnitt von 8,1 zählen die zwei Staffeln in der Moviepilot-Community zu einer der besten Netflix-Serien überhaupt.

In Mindhunter tauchen zwei FBI-Profiler tief in die abgründigen Psychen berüchtigter Serienmörder:innen ein. Durch die realistische Darstellung und den typisch düsteren David Fincher-Stil dürfte Mindhunter also die ideale Einstimmung auf Matt Reeves' Version des Riddlers in The Batman sein. Der Bösewicht soll aber nicht nur ein Serienkiller sein, wie Reeves im Interview mit Total Film weiter erzählt:

Er ist nicht nur ein Serienmörder. Er hat definitiv eine politische Agenda. Er hat einen terroristischen Aspekt . Er klagt die Stadt für das an, was sie ist. Und eines der Dinge, die er bei jedem dieser Verbrechen tut, ist, dass er die sogenannten Säulen der Stadt angreift.

Der springende Punkt war, [Batman] auf den Weg zu bringen, ein Rätsel zu lösen, das nicht nur die Geschichte der Stadt enthüllt und warum sie so korrupt ist, sondern dass sich alles an einem Punkt wendet und eigentlich ganz persönlich wird.

© Warner Der Riddler in The Batman

Spätestens ab dem 3. März dürften endgültig alle Mysterien rund um den bedrohlichen Riddler gelüftet werden. Dann startet The Batman bei uns in den Kinos.



*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Auf welche The Batman-Figur seid ihr am meisten gespannt?