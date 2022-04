The Batman: Ex-Riddler Jim Carrey macht sich Sorgen wegen seines ultradüsteren Nachfolgers

Vor 27 Jahren war Jim Carrey selbst als der DC-Schurke Riddler in einem Batman-Film zu sehen. Nun macht er sich Sorgen um die neue Interpretation von Paul Dano in The Batman.

Der neuste DC-Film stellt uns mit Robert Pattinson einen neuen Bruce Wanye vor, der des Nachts als dunkler Ritter durch Gothams Straßen stapft. In diesem Zuge lernen wir einige der zwielichtigen Gestalten kennen, die in der Stadt ihr Unwesen treiben. Der größte Bösewicht in The Batman ist der von Paul Dano verkörperte Riddler.

Dano ist nicht der erste Schauspieler, der den Schurken auf der großen Leinwand zum Leben erweckt. Bereits 1995 entfesselte Jim Carrey eine eigenwillige Version der Figur in Batman Forever von Joel Schumacher. Im direkten Vergleich zum Riddler aus The Batman könnten sich die beiden kaum mehr voneinander unterscheiden.

The Batman: Jim Carrey ist nicht begeistert vom neuen Riddler

Nun teilt Carrey seine Gedanken zu Danos Interpretation. Obwohl er The Batman noch nicht gesehen hat, teilt er im Gespräch mit Unilad seinen ersten Eindruck: "Ich habe gemischte Gefühle." Weiter sagt er: "Jedem das Seine. Ich liebe [Paul Dano] als Schauspieler, er ist ein großartiger Schauspieler." Angetan ist er vom neuen Riddler allerdings nicht.

Carreys größtes Problem mit der Darstellung der Figur:

Ich mache mir Sorgen, wenn die Gesichter von Menschen mit Klebeband zugeklebt und die Leute ermutigt werden, das gleiche zu tun. Irgendwelche Verrückten da draußen übernehmen diese Methode womöglich.

Aus der Distanz ist es verständlich, dass der Riddler aus The Batman Carrey Sorgen bereitet. Schlussendlich thematisiert der Film aber genau das: Was passiert, wenn jemand wie der Riddler eine Gefolgschaft um sich schart und für seine Zwecke verwendet? The Batman verwandelt den Schurken am Ende in keinen missverstandenen Helden.

