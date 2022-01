The Batman-Leak verspricht einen neuen Rekord für den DC-Film mit Robert Pattinson

Der kommende Batman-Blockbuster mit Robert Pattinson ist angeblich knapp 3 Stunden lang. Damit wäre er der längste Solofilm mit dem DC-Helden aller Zeiten, aber die Info ist noch nicht offiziell.

Auch wenn die Wahl von Robert Pattinson als neuer Batman viele DC-Fans zuerst skeptisch stimmte, haben die bisherigen Trailer zum kommenden Blockbuster von Matt Reeves bombastisch-düstere Eindrücke hinterlassen.

The Batman könnte daher also nicht nur der bislang beste Film mit dem Dunklen Ritter werden. Einem neuen Leak zufolge soll das Werk auch der bisher längste Batman-Solofilm sein.

Neuer Leak enthüllt fast 3 Stunden Laufzeit von The Batman

Wie Comic Book berichtet, ist auf der IMAX-Webseite von Melbourne jetzt zum ersten Mal eine Laufzeit für The Batman aufgetaucht – und die sprengt direkt den Rahmen. 176 Minuten ist der DC-Film angeblich lang, was selbst Christopher Nolans Batman-Filme wie The Dark Knight (152 Minuten) und The Dark Knight Rises (164 Minuten) übertreffen würde.

Schaut hier noch den neusten The Batman-Trailer auf Deutsch:

The Batman - Trailer 3 (Deutsch) HD

Vergleichbar ist höchstens die Ultimate Edition von Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice, der ebenfalls auf satte 3 Stunden Laufzeit kommt. Als Batman-Solofilm wäre der kommende DC-Film von Matt Reeves aber der längste Batman-Film aller Zeiten.

Final ist dieser Laufzeit-Leak aber noch nicht. Kinoseiten veröffentlichen Wochen vor dem Kinostart häufiger Minuten-Angaben, die daraufhin nochmal korrigiert oder angepasst werden und manchmal nur als vorläufige Platzhalter dienen. So episch wie die Trailer zu The Batman mit mehreren Bösewichten aber schon daherkommen, wären 3 Stunden nicht unrealistisch für den spannendsten DC-Film seit langem.

Bei uns startet der Blockbuster mit Robert Pattinson in der Titelrolle sowie weiteren Stars wie Colin Farrell als Pinguin, Paul Dano als Riddler und Zoë Kravitz als Catwoman am 3. März im Kino.

