The Batman mit Robert Pattinson: Neue Bilder enthüllen die Batcave als riesiges Set

Zum Dreh von The Batman sind neue Fotos aufgetaucht. Darauf zu sehen ist auch ein riesiges Batcave-Set, das das unterirdische Höhlenquartier des DC-Helden von außen zeigt.

Die Dreharbeiten zum neuen Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle sind immer wieder von Corona-Rückschlägen betroffen. Trotzdem geht die Produktion zu dem DC-Film weiter. Neben diversen Set-Bildern haben Fans auch schon durch den ersten Trailer einen Eindruck von The Batman bekommen.

Jetzt sind laut Daily Mail neue Set-Fotos vom Dreh des Films aufgetaucht. Darauf zu sehen ist einer der ikonischsten Schauplätze aus dem Universum des Dunklen Ritters: Das unterirdische Höhlenquartier, besser bekannt als die Batcave!

Blickt von oben auf das Batcave-Set für den DC-Film

Da Außendrehs wegen der Pandemie zurzeit schwierig sind, baut die Crew für The Batman gerade verschiedene Studiokulissen. Neben einer Nachbildung von Gotham City sind jetzt auch Set-Fotos im Netz gelandet, die einen Bau der Batcave zeigen. Das riesige Set mit seinem steinigen, heruntergekommenen Höhlensystem und vielen Bäumen als Deko könnt ihr euch hier anschauen:

Auf den Fotos können wir auch schon gut einen Eingang erkennen, mit dem das Höhlen-Set für Innenaufnahmen betreten werden kann. Das eigentliche Geheimquartier in der Batcave dürfte dann nochmal ein anderes Set sein.

Neben den Batcave-Eindrücken gibt es noch mehr Fotos von der The Batman-Produktion zu sehen. Die zeigen ein winterliches Gotham City, das ebenso im Studio errichtet wurde:

In The Batman von Matt Reeves wird Robert Pattinson einen jüngeren Bruce Wayne in dessen 30ern spielen. In der Handlung ermittelt dieser in einer Reihe von Morden, die ihn zu verschiedenen ikonischen Batman-Bösewichten wie den Pinguin und den Riddler führen wird.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Start des Films jetzt schon mehrfach verschoben werden. Momentan soll The Batman am 3. März 2022 in die deutschen Kinos kommen.

