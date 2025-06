The Bear-Star spielt Bruce Springsteen im ersten Trailer für Springsteen: Deliver Me From Nowhere

The Bear-Star Jeremy Allen White spielt Bruce Springsteen. Der erste Trailer für Springsteen: Deliver Me From Nowhere gibt einen Eindruck des Oscar-Kandidaten. Ob er an den Boss heran kommt?

Nach Freddie Mercury und Bob Dylan bekommt nun auch der Boss persönlich sein eigenes Biopic. In Springsteen: Deliver Me From Nowhere schlüpft Jeremy Allen White aus der Serie The Bear: King of the Kitchen in die Rolle der Rocklegende. Heute ist der erste lange Trailer für das Musikbiopic erschienen, den ihr hier anschauen könnt.

Schaut euch hier den Trailer für Springsteen: Deliver Me From Nowhere an:

Springsteen: Deliver Me From Nowhere - Trailer (Deutsch) HD

Das Springsteen-Biopic konzentriert sich auf die Produktion eines legendären Albums

Der Film von Regisseur Scott Cooper basiert auf dem Sachbuch Deliver Me from Nowhere Warren Zanes, das die Entstehung des 1982 erschienenen Akustikalbums Nebraska nachzeichnet.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der 1949 geborene Sänger, Gitarrist und Songwriter bereits seinen Durchbruch in den USA gefeiert. Entsprechend beschäftigt sich der Film mit dem Erfolgsdruck, unter dem Springsteen stand, wobei die Produktion des Albums als Wendepunkt in seiner Karriere und seinem Selbstverständnis betrachtet wird. Wie der Trailer in Schwarz-Weiß-Sequenzen zeigt, wird aber auch zurückgeblickt.

Die Besetzung des Springsteen-Films steckt voller Serienstars

So sehen wir neben Jeremy Allen White als erwachsenem Bruce Springsteen auch Adolescence-Star Stephen Graham, der in Rückblenden seinen Filmvater Douglas Springfield spielt. Erzähler des Trailers ist Succession-Darsteller Jeremy Strong als Springsteens Manager und Musikproduzent Jon Landau (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Filmproduzenten). Außerdem gehören Cobra Kai-Darsteller Paul Walter Hauser, Odessa Young und Gaby Hoffmann zur Besetzung. Letztere spielt Springsteens Mutter Adele.

Regisseur Scott Cooper, der auch das Drehbuch geschrieben hat, feierte seinen Durchbruch mit dem Musikfilm Crazy Heart und verantwortete zuletzt den Historien-Thriller Der denkwürdige Fall des Mr Poe bei Netflix.

Wer sich einen Eindruck von Hauptdarsteller Jeremy Allen White verschaffen will, kann alle Staffeln der Tragikomödie The Bear: King of the Kitchen bei Disney+ schauen. Seine Rolle als Chefkoch hat dem Amerikaner bereits drei Golden Globes und zwei Emmys eingebracht. Im Kino glänzte er zudem als Wrestler im Biopic The Iron Claw, der im Abonnement von Sky/WOW streamt.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere startet pünktlich zur Oscar-Saison am 23. Oktober 2025 in den deutschen Kinos.