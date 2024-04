The Big Bang Theory-Rückkehr nach 5 Jahren: Sheldon-Star Jim Parson im neuen Video mit ganz besonderem Crossover

5 Jahre nach dem Ende von The Big Bang Theory tritt Jim Parsons wieder als Sheldon Cooper für das Serienfinale von Young Sheldon vor die Kamera. Dazu gibt es jetzt ein erstes Behind-the-Scences-Video.

Vor fünf Jahren verabschiedete sich die Hit-Sitcom The Big Bang Theory von den TV-Bildschirmen. Von Sheldon Cooper musste wir uns aber nie ganz verabschieden. Jim Parsons führte auch im Anschluss als Erzähler der Prequel-Serie Young Sheldon durch die Jugend des Kult-Nerds. Jetzt steht das Serienfinale nach 7 Staffeln bevor – mit einem besonderen Crossover zwischen Vergangenheit und Zukunft.

5 Jahre nach dem The Big Bang Theory-Finale: Young Sheldon verwandelt Iain Armitage in Sheldon Cooper

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass es im Serienfinale von Young Sheldon zu einer ganz besonderen Rückkehr kommen wird. Erstmals seit dem The Big Bang Theory-Finale sind Jim Parsons und Mayim Bialik wieder in Person als Sheldon und Amy Cooper vor der Kamera zu sehen.

Dabei steht auch der Abschied von Iain Armitage als 14-jähriger Sheldon bevor, ehe dieser an der CalTech den nächsten Lebensabschnitt beginnt, den Fans aus The Big Bang Theory nur allzu gut kennen. Im Serienfinale bekommen wir daher zwei verschiedene Sheldons zu sehen. Einen ersten Blick auf die Staffelstabübergabe gibt Iain Armitage nun auf Instagram mit einem witzigen Video:

"Anscheinend gibt es einen neuen Filter, der dir zeigt, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist", leitet der junge Sheldon-Darsteller das Video ein, ehe sich Jim Parsons vor der Kamera als ältere Version von Iain Armitage ausgibt und die Verwandlung mit "Oh, er verändert sogar deine Stimme" witzig kommentiert.



Wie die Rückkehr von Amy und Sheldon im Serienfinale von Young Sheldon genau mit der Prequel-Geschichte verbunden ist, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls ist es noch ein Geheimnis, ob sich beide Sheldon-Versionen begegnen werden.

Wann ist das Finale von Young Sheldon bei ProSieben zu sehen?

In den USA ist es bereits am 16. Mai 2024 so weit. Dann läuft beim TV-Sender CBS die allerletzte Folge von Young Sheldon. Die Serie wird damit nach 7 Staffel und insgesamt 141 Episoden abgeschlossen.

In Deutschland läuft die 7. und finale Staffel seit dem 15. April 2024 immer montags um 20:15 Uhr bei ProSieben. Wenn es zu keinen größeren Unterbrechungen kommt, ist das Serienfinale voraussichtlich im Juli 2024 bei ProSieben zu sehen.

Für Nachschub ist bereits gesorgt. Denn ein Young Sheldon-Spin-off ist bereits in Planung und wird sich um das Familienleben von Sheldons älterem Bruder Georgie und dessen Freundin Mandy drehen. Die Serie soll noch dieses Jahr in Produktion gehen.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

