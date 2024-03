Jim Parsons und Mayim Bialik kehren nach 5 Jahren ins The Big Bang Theory-Universum zurück und es gibt sogar schon einen Termin

Im The Big Bang Theory-Universum befindet sich gerade einiges in Bewegung. Nicht nur wurde ein weiteres Spin-off angekündigt. Auch eine Reunion zweier Original-Stars erwartet uns bald.

The Big Bang Theory ist eine der erfolgreichsten Sitcoms der vergangenen zwei Dekaden und hat es zum großen Franchise geschafft. Seit 2017 gehen die Abenteuer in dem Spin-off Young Sheldon weiter, das die Geschichte des jungen Sheldon Cooper erzählt. Anfang der Woche wurde ein weiterer Ableger offiziell als Serie bestellt.



Genau in dem Moment trifft die nächste aufregende Meldung ein. Wie Deadline berichtet, erwartet uns bald eine The Big Bang Theory-Reunion – und zwar in der finalen Episode von Young Sheldon, die in wenigen Wochen in den USA ihre Premiere feiert. Zu den zurückkehrenden Stars gehören Jim Parsons und Mayim Bialik.

The Big Bang Theory-Reunion im Young Sheldon-Finale: Jim Parsons und Mayim Bialik kehren zurück

Es ist das erste Mal seit dem Ende von The Big Bang Theory im Jahr 2019, dass Parsons und Bialik gemeinsam im TBBT-Setting vor der Kamera stehen. Im Original verkörperten sie Dr. Dr. Sheldon Cooper und Dr. Amy Farrah Fowler. Nun sind sie in Young Sheldon endlich wiedervereint. Völlig fremd ist ihnen die Sitcom allerdings nicht.

CBS Jim Parsons und Mayim Bialik in The Big Bang Theory

Parsons fungiert seit Beginn des Spin-offs als Erzähler. Auch Bialiks Stimme war für kurze Voice-Cameos in zwei Episoden der Sitcom zu vernehmen. Dass die beiden jetzt vor die Kamera treten, ist dennoch ein großer Schritt für das Franchise. TBBT will offensichtlich die Beziehung zu den ursprünglichen Stars aufrechterhalten.

Ob wir eines Tages auch eine große Reunion mit Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar und Co. bekommen, ist aktuell nicht abzusehen. Bei der nächsten TBBT-Serie handelt es sich um ein Spin-off zu Young Sheldon, das die Geschichte der Figuren Georgie (Montana Jordan) und Mandy (Emily Osment) erzählt.

Video für Serien-Fans:

Chicken Nugget - Die weirdeste Serie 2024

Wann wird das Young Sheldon-Finale ausgestrahlt?

In den USA endet Young Sheldon bereits in wenigen Wochen. Am 16. Mai 2024 feiert die finale Episode der Sitcom ihre Premiere auf CBS und ist ebenfalls bei dem Streaming-Dienst Paramount+ verfügbar.

In Deutschland könnt ihr die 7. Staffel von Young Sheldon u.a. bei Amazon Prime Video kaufen, entweder jede Folge einzeln für 2,99 Euro oder die gesamte Staffel für 34,99 Euro. Die ersten sechs Staffeln stehen sowohl bei Amazon als auch bei Netflix im Abo als Stream zur Verfügung. ProSieben übernimmt die Free-TV-Ausstrahlung.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.