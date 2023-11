Rückschlag für The Big Bang Theory-Fans: Am 16. Mai 2024 endet eine ganze Sitcom-Ära, die Millionen zum Lachen brachte

Nach The Big Bang Theory steht jetzt auch das Aus für die Vorgeschichte des großen Fan-Lieblings fest. Young Sheldon endet mit der kommenden Staffel.

Vor vier Jahren ging für Sitcom-Fans eine Ära zu Ende. 2019 wurde das Serienfinale von The Big Bang Theory ausgestrahlt. Wer sich nicht komplett von der Serie rund um Sheldon, Leonard, Penny & Co. verabschieden wollte, hatte zumindest noch die beliebte Prequel-Sitcom Young Sheldon. Hier verkörpert Iain Armitage die junge Version des Fan-Lieblings.

The Big Bang Theory-Fans müssen aber nochmal stark sein, denn das Ende der Sitcom-Vorgeschichte steht jetzt offiziell fest.

Young Sheldon Staffel 7 wird das Finale des Big Bang Theory-Ablegers

Wie Comic Book berichtet, endet Young Sheldon mit der kommenden 7. Staffel. In den USA werden die neuen Folgen ab dem 15. Februar 2024 ausgestrahlt. Damit läuft das Serien-Finale des The Big Bang Theory-Prequels am 16. Mai 2024.

Wie geht es im Big Bang Theory-Universum nach dem Young Sheldon-Ende weiter?

Die Quoten von Young Sheldon verliefen in den USA für den Sender CBS sehr positiv. Die Absetzung der Serie ist also nicht vorzeitig oder überraschend, sondern soll zu einem zufriedenstellenden Abschluss führen.

Im April 2023 wurde verkündet, dass eine neue Spin-off-Serie zu The Big Bang Theory in Arbeit sein soll. Zur Handlung gibt es noch fast keine Infos. Sie soll in der Gegenwart spielen, aber es ist fraglich, ob überhaupt bekannte Gesichter aus der Mutterserie auftauchen werden.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den 20 Streaming-Highlights unter den Serien gehören im November der gewaltige Serien-Auftritt von Godzilla, die Rückkehr von zwei der besten Sci-Fi-Serien überhaupt und jede Menge weiterer spannender Neuheiten.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.